Как щенки вырастают в гигантских собак: в Сети запустили новый флешмоб, фото

Пользователи социальной сети Twitter делятся снимками своих питомцев

Пользователь социальной сети Twitter под ником That Guy Fuller запустил новый флешмоб. Суть этого челленджа заключается в том, чтобы показать, как быстро растут собаки. Снимки парня и его питомца быстро стали вирусными, собрав 2,5 миллионов лайков и 343 тысячи репостов. В комментариях сотни юзеров также решили поделиться снимками своих домашних животных.

"2 месяца и 7 месяцев"

Фото: Twitter / ThatGuyFuller

"Это мой Симба. 2 месяца и 6 месяцев"

Фото: Twitter / rufareeezus

"Я все еще в шоке"

Фото: Twitter / coolinitdev

"Теперь держать в руках я его не могу"

Фото: Twitter / tropicalnicole

"Софи. Два месяца и десять"

Фото: Twitter / BeeJay4

"Мой пес в один год и три месяца. Сейчас ему два года, но я его уже не подниму"

Фото: Twitter / monairthith

"Два месяца и два года"

Фото: Twitter / salaciousxslade

"Три месяца и 10 месяцев"

Фото: Twitter / jm4997

Напомним, ранее "Сегодня" писали о пользователях Twitter, которые запустили увлекательный флешмоб для любителей кино и домашних животных. В частности, они решили представить, как бы выглядели культовые режиссеры в образе кошек.

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Кроме этого, мы рассказывали о еще одном интересном челлендже #DogueChallenge в Instagram. Хозяева делают из своих собак звезд глянцевых журналов в стиле Vogue, показывая, что домашние любимчики могут выглядеть не хуже, чем профессиональные модели.

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