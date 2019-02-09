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Как удивить любимого в День святого Валентина: ТОП-5 интересных идей

Готовим сюрпризы, удивляем и радуем любимых мужчин в День Валентина 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
Выберите лучший подарок на день всех влюбленных Фото: pixabay
Выберите лучший подарок на день всех влюбленных
Фото: pixabay

Не знаете, как удивить любимого мужчину в День всех влюбленных? Читайте интересные идеи сюрпризов в нашей статье.

В канун приближающегося Дня святого Валентина многие девушки задумываются о приятных романтических подарках для своих половинок. Чем еще можно порадовать и удивить свою вторую половинку, кроме банальной традиционной утренней яишинки в виде сердечек, поданного прямо в постель кофе и поцелуев красной помадой по всему телу?

  • Как приятно удивить своего парня в День святого Валентина: тепло и мягкость

Заранее закажите распечатку своей фотографии на подушке или на полотенце. Представляете, как приятно будет ему засыпать, уткнувшись в любимое лицо, или мокрому после душа кутаться в ваши махровые объятия? Конечно, лучше будет все это проделывать с вами реальной, но всему свое время. А пока вы дарите ему аванс.

  • Чем удивить любимого в День Валентина: памятные места

Пригласите своего возлюбленного на романтическую прогулку перед ужином. А вот маршрут продумайте заранее. Предлагаем вам сделать сюрприз и повести своего парня по тем уголкам города, где вам было хорошо вдвоем. К примеру, место вашего знакомства, любимая лавочка в парке, где вы часами просиживали в обнимку. Здесь вы впервые поцеловались, а вот – та самая роковая аллея, где он сделал вам предложение… Таких мест, если повспоминать, может накопиться на целую экскурсию. Заодно и нагуляете аппетит.

  • Как удивить любимого 14 февраля: стильный образ

Попробуйте поэкспериментировать с его образом и сделать маникюр с его изображением. Благо, современная техника позволяет распечатать что угодно и на чем угодно. Сделайте наклейки с миниатюрными фото своего любимого парня и оформите свои ноготки его изображением. Как думаете, ему понравится?

  • Чем порадовать возлюбленного в День святого Валентина: письма счастья

Совершенно простой и бюджетный способ поднять настроение своему мужчине на целый день. Заранее напишите маленькие записочки с признаниями, стихами и цитатами о любви и разместите их во все возможные (и невозможные) места, где их сможет заметить и прочитать ваш любимый. Карманы, ботинки, сумка, чехол мобильного, бардачок в машине – куда еще дотянется ваша фантазия и ловкие руки?

  • Чем сразить наповал своего мужчину в День влюбленных: эротичное белье

Не забывайте о тематике праздника любви и подготовьтесь к нему основательно. Самое изысканное, сексуальное, дерзкое и эротичное белье из кружева или атласа должно быть на вас, а не в дальнем уголке шкафа. Это тот самый чудесный сюрприз, на который надеется подавляющее большинство мужчин в День святого Валентина.

Напомним, ранее мы писали о том, что подарить любимому мужчине на День святого Валентина, 14 февраля. Кроме этого, мы собрали лучшие поздравление с 14 февраля любимому парню в прозе и стихах.

Смотрите видео: что подарить на День святого Валентина

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Источник: Сегодня
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