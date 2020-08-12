Как во время чумы: в Италии вновь открыли "винные окна" для любителей выпить

Предприниматели таким образом продают не только алкоголь, но и мороженое, коктейли и кофе

В Италии возродили давнюю практику продажи вина через специальные "винные окна" (или buchette del vino, как их называют по-итальянски – Ред.). В XVII веке виноделы использовали их, чтобы продавать свою продукцию во время чумы. Сейчас местные предприниматели пытаются таким образом бороться с пандемией COVID-19. Об этом сообщает развлекательный портал Bored Panda.

Историю этого феномена описал флорентийский ученый и академик Франческо Рондинелли. Во время вспышки бубонной чумы производители вина понимали всю опасность заражения, поэтому продавали напиток через маленькие окна. Оплату они не принимали прямо в руки. Клиенты клали монетки на специальный поднос, после чего продавец дезинфицировал их уксусом и только потом забирал.

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Теперь метод "винных окон" снова стал актуальным, поскольку помогает соблюдать социальную дистанцию и минимизирует контакты. С помощью "винных окон" продают не только вино, но мороженое, коктейли и кофе.

По данным Buchette del Vino, некоммерческой культурной организации, в Тоскане таких окошек около 150, а во Флоренции – более 100.

Напомним, ранее в итальянском городе Фонтанелле произошел взрыв цистерны с белым игристым вином, в результате чего около 30 тысяч литров просекко вылились просто на землю.

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