Как выглядят мангровые леса – легкие нашей планеты. Уникальное место показали на фото

Объявили победителей конкурса Mangrove Photography Awards-2020

Фотографию самки ягуара с детенышем в мексиканских мангровых лесах назвали лучшей на конкурсе Mangrove Photography Awards-2020. Работу фотографа Виктора Хьюго Луи Молина под названием Once Again Being a Mother жури выбрало из более чем 1000 других снимков, участвующих в конкурсе.

"Мне нравится эта фотография, потому что она в деталях показывает мангровые заросли и деревьев ночью. Это очень редкий снимок", – рассказывает Луи Молина в комментарии для BBC.

К слову, цель конкурса Mangrove Photography Awards – защитить мангровые леса и показать уязвимость этих уникальных экосистем.

По словам экспертов, мангровые леса защищают Землю от изменений климата: один акр (4000 кв. м) этих лесов поглощает почти такое же количество углекислого газа, как и акр тропических лесов Амазонки. Кроме этого, они защищают береговую линию от эрозии.

Посмотрите подборку фотографий-победителей из пяти категорий конкурса.

Мангровые леса. Снимки победителей конкурса Mangrove Photography Awards Фото: mangroveactionproject.org Мангровые леса. Снимки победителей конкурса Mangrove Photography Awards Фото: mangroveactionproject.org Мангровые леса. Снимки победителей конкурса Mangrove Photography Awards Фото: mangroveactionproject.org Мангровые леса. Снимки победителей конкурса Mangrove Photography Awards Фото: mangroveactionproject.org Мангровые леса. Снимки победителей конкурса Mangrove Photography Awards Фото: mangroveactionproject.org Мангровые леса. Снимки победителей конкурса Mangrove Photography Awards Фото: mangroveactionproject.org Мангровые леса. Снимки победителей конкурса Mangrove Photography Awards Фото: mangroveactionproject.org Мангровые леса. Снимки победителей конкурса Mangrove Photography Awards Фото: mangroveactionproject.org Мангровые леса. Снимки победителей конкурса Mangrove Photography Awards Фото: mangroveactionproject.org Мангровые леса. Снимки победителей конкурса Mangrove Photography Awards Фото: mangroveactionproject.org Мангровые леса. Снимки победителей конкурса Mangrove Photography Awards Фото: mangroveactionproject.org Мангровые леса. Снимки победителей конкурса Mangrove Photography Awards Фото: mangroveactionproject.org Мангровые леса. Снимки победителей конкурса Mangrove Photography Awards Фото: mangroveactionproject.org 1/13

