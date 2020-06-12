Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как выглядят самые красивые входные двери Лондона: необычный фотопроект

Сегодня, 11:58

Белла Фоксвелл показала, насколько оригинально можно обустроить фасад своего дома

Британского фотографа Беллу Фоксвелл захватывает красота Лондона, на которую многие местные жители не обращают внимание. У женщины есть страничка в Instagram под названием "Двери Лондона" (The Doors of London), где она публикует снимки невероятно красивых фасадов, напоминающих декорации для фильмов режиссера Уэса Андерсона ("Семейка Тененбаум" (2001), "Королевство полной луны" (2012), "Отель "Гранд Будапешт").

Белла Фоксвелл фотографирует стильные двери в Лондоне
Белла Фоксвелл фотографирует стильные двери в Лондоне
Фото: The Doors of London / Instagram

"Я восхищаюсь людьми, которые могут гордиться своей входной дверью. Особенно мне нравятся очень смелые эксперименты – с красивым сочетанием красок или экстравагантным дверным молотком, – рассказывает фотограф развлекательному порталу Bored Panda. – Двери по своей сути очень символичны. Они представляют нам новые возможности. В них есть что-то особенное".

Читайте также:
"Вдыхайте ртом во время съемки": как выглядеть на фото хорошо

По словам Фоксвелл, лучшее чувство – найти улицу с "великолепными дверьми", о существовании которых вы даже не догадывались.

Публикация от Bella Foxwell (@thedoorsofldn)

Публикация от Bella Foxwell (@thedoorsofldn)

Публикация от Bella Foxwell (@thedoorsofldn)

Публикация от Bella Foxwell (@thedoorsofldn)

Публикация от Bella Foxwell (@thedoorsofldn)

Публикация от Bella Foxwell (@thedoorsofldn)

Публикация от Bella Foxwell (@thedoorsofldn)

"Как правило, сначала я ищу интересные локации, а затем отправляюсь туда со своим телефоном, чтобы прогуляться и пофотографировать", – признается Белла.

Смотрите видео: столичный фотограф запустил уникальный фотопроект

Напомним, ранее снимки одесского фотографа Евгения Самученко вошли в шорт-лист конкурса Sony World Photo Awards. Серия работ называется At the Pink Planet ("На Розовой планете").

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Столичный фотограф запустил уникальный фотопроект Газета «Сегодня» начала уникальный фотопроект Козловский, Пивоваров и Бабкины снялись для социального календаря в поддержку бездомных животных
фото Лондон двери фотопроект
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Виновный в смертельной аварии Ефремов пытался покончить с собой?
Виновный в смертельной аварии Ефремов пытался покончить с собой?
Як Тіна Кароль виглядала до пластики: архівне фото
Як Тіна Кароль виглядала до пластики: архівне фото
Доктор Комаровский назвал худшее средство для больного сердца
Доктор Комаровский назвал худшее средство для больного сердца
Жіночий одяг, який бісить чоловіків. Топ-10 від Андре Тана
Жіночий одяг, який бісить чоловіків. Топ-10 від Андре Тана

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Food

Малосольные огурцы: как приготовить хрустящую закуску на зиму

Вчера, 18:24Travel

Бюджетный отпуск на Черном море: семейный отдых в Каролино-Бугазе

Вчера, 10:11Food

Как приготовить домашний лимонад: три простых рецепта

Вчера, 07:14Fun

Схватка 18-летнего парня и огромной акулы попала на видео

10 июняTravel

Бакота: чем известна, что посмотреть и как доехать

10 июняTravel

Где вкусно поесть в Одессе: выбор редакции

10 июняFood

Как приготовить окрошку: простые рецепты на любой вкус

10 июняFood

Как приготовить кабачковую икру: четыре простых рецепта

10 июняTravel

Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

9 июняTravel

5 причин, почему стоит поехать на отдых в Бердянск

9 июняШоу-бизнес

Плакал во время заседания: суд арестовал Михаила Ефремова

9 июняTravel

Достопримечательности Львова: почему стоит посетить город

9 июняШоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" рассказала о резкой реакции отца на измену Максима Михайлюка

9 июняFood

Как приготовить шампиньоны на гриле

9 июняШоу-бизнес

Ксения Собчак высказалась об аварии с Михаилом Ефремовым: "Сейчас сидит над обломками своей жизни"

9 июняШоу-бизнес

Ольга Сумская удалила свою фирменную родинку на лице – фото

Новости партнеров

«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
Матвієнко заявила, що її домагався лікар Охматдиту
Матвієнко заявила, що її домагався лікар Охматдиту
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом
53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом
У мережі показали Алегрову без перуки і макіяжу
У мережі показали Алегрову без перуки і макіяжу
«Холостяк» України відзначив 40-річні: як змінився Чмерковський
«Холостяк» України відзначив 40-річні: як змінився Чмерковський
Кравец о двух выкидышах: На этой скорости детей не вынашивают
Кравец о двух выкидышах: На этой скорости детей не вынашивают
Смешиваем литр молока с литром кефира и через 30 минут сыр готов
Смешиваем литр молока с литром кефира и через 30 минут сыр готов

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять