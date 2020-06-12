Как выглядят самые красивые входные двери Лондона: необычный фотопроект

Белла Фоксвелл показала, насколько оригинально можно обустроить фасад своего дома

Британского фотографа Беллу Фоксвелл захватывает красота Лондона, на которую многие местные жители не обращают внимание. У женщины есть страничка в Instagram под названием "Двери Лондона" (The Doors of London), где она публикует снимки невероятно красивых фасадов, напоминающих декорации для фильмов режиссера Уэса Андерсона ("Семейка Тененбаум" (2001), "Королевство полной луны" (2012), "Отель "Гранд Будапешт").

Белла Фоксвелл фотографирует стильные двери в Лондоне Фото: The Doors of London / Instagram

"Я восхищаюсь людьми, которые могут гордиться своей входной дверью. Особенно мне нравятся очень смелые эксперименты – с красивым сочетанием красок или экстравагантным дверным молотком, – рассказывает фотограф развлекательному порталу Bored Panda. – Двери по своей сути очень символичны. Они представляют нам новые возможности. В них есть что-то особенное".

По словам Фоксвелл, лучшее чувство – найти улицу с "великолепными дверьми", о существовании которых вы даже не догадывались.

"Как правило, сначала я ищу интересные локации, а затем отправляюсь туда со своим телефоном, чтобы прогуляться и пофотографировать", – признается Белла.

Смотрите видео: столичный фотограф запустил уникальный фотопроект

Напомним, ранее снимки одесского фотографа Евгения Самученко вошли в шорт-лист конкурса Sony World Photo Awards. Серия работ называется At the Pink Planet ("На Розовой планете").

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