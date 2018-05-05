Как живет девочка с аномалией стремительного роста волос: впечатляющие фото

Волосы девочки просто невозможно расчесать без специальных бальзамов

У девочки очень быстро растут волосы. Фото: соцсети У девочки очень быстро растут волосы. Фото: соцсети У девочки очень быстро растут волосы. Фото: соцсети У девочки очень быстро растут волосы. Фото: соцсети У девочки очень быстро растут волосы. Фото: соцсети 1/5

Двухлетняя Арья Бильгин из Австралии получила прозвище мини-Рапунцель благодаря невероятно густым волосам. Мама маленькой красавицы решила не терять времени даром и уже подписала контракт с модельным агентством.

Арья Бильгин появилась на свет с темными, густыми и довольно длинными волосами. Родители малышки рассказывают, что не ожидали такого сюрприза. Впрочем, новорождённая девочка удивила не только свою семью, но и опытных врачей, которые засыпали маму Арьи вопросами о самочувствии.

"У нее не было залысин или чего-то такого, просто густые черные волосы, которые со временем посветлели. Для меня это стало большим сюрпризом", – рассказывает мама Арьи.

Мама Арьи Гонка думала, что густые волосы выпадут вскоре после рождения, но этого не случилось – они продолжали стремительно расти. Из-за длины волос девочка с детства знакома с бальзамами и кондиционерами – без них ее шевелюру просто невозможно расчесать.

Несмотря на некоторые трудности, родителям малышки нравится ее прическа. Гонка довольна тем, что уже сейчас может заплетать дочери косички и делать сложные прически. К тому же Арья никогда не остается без внимания.

"Мы постоянно общаемся с людьми на улице, и все они очень дружелюбны. А некоторые говорят, что завидуют и хотели бы иметь такую же прическу"

Несколько недель назад малышка приняла участие в своей первой фотосессии в качестве модели – её родители подписали контракт с агентством. Мама Арьи надеется, что скоро на девочку обратят внимание рекламодатели и к ней придет настоящая слава.

Напомним, что редкое генетическое заболевание лишило всю семью чувства боли.

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