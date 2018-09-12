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Как живет россиянка с самыми длинными ногами в мире: яркие фото

Рост девушки составляет 205,7 см, а длина ног — 133

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:32
Самая длинноногая девушка в мире. Фото: instagram.com/ekaterina_lisina15
Самая длинноногая девушка в мире. Фото: instagram.com/ekaterina_lisina15

Российская модель Екатерина Лисина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая модель и обладательница самых длинных ног в мире. Ее рост составляет 205,7 см, а длина ног — 133.

Девушка живет в Пензе, воспитывает сына и вплотную занимается карьерой модели, она задействована в различных проектах, например, шоу World's Tallest Models, с которым она ездит по разным странам.

Мы решили узнать, как живот Екатерина, и публикуем ее самые интересные фотографии из Instagram.

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Напомним, что редкое генетическое заболевание лишило всю семью чувства болиКоманда британских ученых внимательно проанализировала геном странного семейства и, кажется, обнаружила ген, ответственный за пониженную чувствительность. Всему виной генетическое заболевание, получившее название "синдром Марсили". Это редкая патология с уникальным механизмом наследования, при которой от поколения к поколению переходит нечувствительность к боли.

Ранее сайт "Сегодня" также писал о подобной истории: как живет девочка с аномалией "синдром непослушных волос"Девочка родились редкой генной мутацией, которая сделала ее волосы неукладываемыми.

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Источник: "Сегодня"
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