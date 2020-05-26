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Как живые: мастер создает жутко реалистичные скульптуры из песка, фото

Сегодня, 12:05

Иногда люди принимают творения Андони Басторрика за живых существ

Испанец Андони Басторрика создает невероятной красоты гиперреалистичные скульптуры из песка. По словам мастера, он работает в этой технике уже больше десяти лет. Иногда люди принимают его творения за живых существ.

"Песок учит меня чему-то новому. В создании скульптуры участвуют миллионы песчинок, которые со временем превращаются в нечто прекрасное. Но как только человек отступает, его творение остается во власти природы. Она рано или поздно возьмет свое", – поделился скульптор.

Скульптуры из песка Андони Басторрика
Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista
Скульптуры из песка Андони Басторрика
Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista
Скульптуры из песка Андони Басторрика
Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista
Скульптуры из песка Андони Басторрика
Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista
Скульптуры из песка Андони Басторрика
Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista
Скульптуры из песка Андони Басторрика
Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista
Скульптуры из песка Андони Басторрика
Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista
Скульптуры из песка Андони Басторрика
Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista
Скульптуры из песка Андони Басторрика
Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista
Скульптуры из песка Андони Басторрика
Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista
Скульптуры из песка Андони Басторрика
Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista
Скульптуры из песка Андони Басторрика
Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista
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По словам Басторрика, процесс создания подобных скульптур выглядит приблизительно так: он привозит достаточное количество влажного песка, а затем формирует его, ищет определенные движения, пытаясь очертить форму.

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В работе художник использует заостренную палку, перо, пепел, разноцветные порошки (угольный, глиняный, каменный), осколки стекла, пишет развлекательный портал Bored Panda.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени нужно для того, чтобы создать подобное произведение, Басторрика утверждает, что все зависит от размера арт-объекта. "Слон, например, занял у меня два дня, а лошадь и бизон – по 12 часов. Для создания собаки меньшего размера нужно от шести до восьми часов", – говорит он.

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К слову, ранее скульптура медведей в "странной позе" удивила посетителей одного из торговых центров на острове Мэн в Великобритании.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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