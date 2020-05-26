Как живые: мастер создает жутко реалистичные скульптуры из песка, фото

Иногда люди принимают творения Андони Басторрика за живых существ

Испанец Андони Басторрика создает невероятной красоты гиперреалистичные скульптуры из песка. По словам мастера, он работает в этой технике уже больше десяти лет. Иногда люди принимают его творения за живых существ.

"Песок учит меня чему-то новому. В создании скульптуры участвуют миллионы песчинок, которые со временем превращаются в нечто прекрасное. Но как только человек отступает, его творение остается во власти природы. Она рано или поздно возьмет свое", – поделился скульптор.

Скульптуры из песка Андони Басторрика Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista Скульптуры из песка Андони Басторрика Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista Скульптуры из песка Андони Басторрика Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista Скульптуры из песка Андони Басторрика Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista Скульптуры из песка Андони Басторрика Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista Скульптуры из песка Андони Басторрика Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista Скульптуры из песка Андони Басторрика Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista Скульптуры из песка Андони Басторрика Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista Скульптуры из песка Андони Басторрика Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista Скульптуры из песка Андони Басторрика Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista Скульптуры из песка Андони Басторрика Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista Скульптуры из песка Андони Басторрика Фото: instagram.com/andoni_bastarrika_artista 1/12

По словам Басторрика, процесс создания подобных скульптур выглядит приблизительно так: он привозит достаточное количество влажного песка, а затем формирует его, ищет определенные движения, пытаясь очертить форму.

В работе художник использует заостренную палку, перо, пепел, разноцветные порошки (угольный, глиняный, каменный), осколки стекла, пишет развлекательный портал Bored Panda.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени нужно для того, чтобы создать подобное произведение, Басторрика утверждает, что все зависит от размера арт-объекта. "Слон, например, занял у меня два дня, а лошадь и бизон – по 12 часов. Для создания собаки меньшего размера нужно от шести до восьми часов", – говорит он.

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