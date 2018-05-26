Какие травы святят в церкви на Троицу

Собранные на Троицу травы сушили и использовали при лечении болезней

В 2018 году Троица выпадает на 27 июля. В этот день в церкви принято святить травы и букеты из веток березы или клена.



Сайт Сегодня.Lifestyle выяснил, что святят в церкви на Троицу 27 мая.

По народной традиции принято святить в храме травы и букеты полевых цветов, а потом положить их в доме возле икон. Считалось, что Троицкие освященные травы берегут дом от пожара, не дают завестись в доме нечисти. Собранные на Троицу травы сушили и использовали при лечении болезней: считалось, что сила лекарственных растений в эти дни усиливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Троицкая суббота 26 мая: что ни в коем случае нельзя делать

Какие травы входят в букет для освящения на Троицу 2018

Аир ("ангельская трава")

Считалось, что троицкий аир имеет лечебную силу: он обеззараживает помещения, дарует положительную энергетику, лечит простудные заболевания. Настойкой аира лечили зубную боль и воспаления десен, а добавив в него сушеные ноготки и корень лопуха, споласкивали волосы — для их укрепления и роста.

Чабрец (или тимьян ползучий)

В старину считали, что это растение дарует людям силу и спокойствие душевное. Еще в Древнем Риме тимьян добавляли в купель солдатам, чтобы те были отважными и не теряли голову в бою.

Чабрец сушили и клали в подушки – для крепкого сна. Женщины зашивали сушеный чабрец с ладанку и давали мужу: считалось, что он успокаивает буйных нравом.

Полынь

По преданиям "трава окаянная" отпугивает нечисть от дома, не дает заводиться мышам и тараканам, оберегает от сглаза. Полынные настои успокаивают нервы, хорошо влияют на деятельность желудочно-кишечного тракта, регулируют менструальный цикл.

Мята

Знаете ли вы, что в старину для привлечения покупателей купцы окуривали дымом сухой мяты торговые места? Таким умиротворяющим, расслабляющим и успокаивающим действием обладает это растение. Хозяйки добавляли мяту в салаты: считалось, что мятный аромат поднимает настроение и способствует оживленной застольной беседе. Мятный чай благоприятно действует при нервных и сердечных болезнях, возвращает тонус организму при упадке сил.