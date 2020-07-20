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Какой поступок клиентов в ресторане считается самым худшим: ответ шеф-повара

Сегодня, 11:10

По словам шеф-повара Тома Керриджа, из-за этого многие заведения могут оказаться на грани закрытия

Шеф-повар лондонского ресторана Kerridge's Bar & Grill Том Керридж на своей странице в Instagram рассказал о самых худших клиентах. Он раскритиковал 27 гостей, которые забронировали столики на субботний вечер, но не явились в назначенное время.

"Этот поступок – худшее, что можно сделать сейчас для ресторанов, которые переживают кризис из-за пандемии коронавируса. Рестораны вызывают на смену определенное количество официантов и работников кухни, которое зависит от числа забронированных столиков. Если гости не приходят, заведение теряет деньги. Из-за таких ситуаций многие заведения могут оказаться на грани закрытия", – отметил он.

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Позицию Тома Керриджа поддержали и братья Гэлвин, отмеченные звездами каталога "Мишлен". Они рассказали, что из-за 5% клиентов, которые бронируют столики, но не приходят, их ресторан теряет 300 тысяч долларов в год. По словам шеф-поваров, иначе как позорной эту ситуацию назвать нельзя, передает издание Insider.

Публикация от Tom Kerridge (@cheftomkerridge)

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Напомним, ранее посетительница итальянского ресторана Cavatore в американском городе Хьюстон, штат Техас, заказала еду навынос на 19 долларов, а при этом оставила в качестве чаевых – тысячу.

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