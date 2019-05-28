"Капсулу времени" извлекли из дна океана: ей 20 тысяч лет

Находка позволяет проверить теоретические модели климата последней ледниковой эпохи

В США изучили образцы воды возрастом 20 тысяч лет Фото: phys.org

Геологи и океанологи из Чикагского университета (США) изучили так называемую "природную капсулу времени" – образцы воды возрастом двадцать тысяч лет, добытые из известняковых пород на Мальдивском архипелаге в Индийском океане. По словам ученых, эта вода оказалась более соленой и холодной, чем обычная морская. К тому же, анализ химического и изотопного состава показал, что анализированные образцы не были связанными с современным океаном. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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По словам исследователей, результаты продемонстрировали, что в прошлом соленость морской воды играла более значительную роль в глобальной океанической циркуляции, чем сейчас. Океаны были значительно более солеными, чем в настоящее время, поскольку в ледниках содержалось большое количество пресной воды.

Находка позволяет проверить теоретические модели климата последней ледниковой эпохи, которые основаны на косвенных данных, извлеченных из ископаемых кораллов и химического состава осадочных пород.

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