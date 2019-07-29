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Картинка-уловка: появилась странная оптическая иллюзия

В интернете спорят из-за черно-белого снимка, который кажется цветным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:47
Оптическая иллюзия на черно-белом фото вызвала споры в сети Фото: reddit.com/r/BeAmazed
Оптическая иллюзия на черно-белом фото вызвала споры в сети
Фото: reddit.com/r/BeAmazed

Пользователи популярной платформы Reddit спорят из-за новой оптической иллюзии, которая на днях появилась в интернете и сразу же вызвала жаркую дискуссию. На черно-белую фотографию с изображением группы подростков графический редактор наложил сетку, которая делает снимок цветным. 

Скриншот: reddit.com/r/BeAmazed

В большинстве своем юзеры не заметили полосок, пока им не объяснили в комментариях, что они все же есть на этой картинке. В свою очередь, часть пользователей призналась, что некоторые линии слишком яркие, поэтому других цветов на фото они не видят. Нашлись и те, кто сразу заметил цветную сетку, наложенную на черно-белое изображение. 

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Ранее "Сегодня" писали, как отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик. Кроме этого, мы рассказывали, как ноги девушки на фото оказались оптической иллюзией

Также сообщалось об учительнице начальных классов из Канады, которая готовилась к уроку и случайно создала новую оптическую иллюзию.

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Источник: Сегодня
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