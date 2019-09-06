Катающийся на черепахе кот попал на видео

Изобретательный питомец стал звездой интернета

В Twitter-аккаунте Cats, который насчитывает больше 30 тысяч подписчиков, появилось курьезное видео, на котором черный кот катается на черепахе. "Котячий Uber", – подписал забавный ролик администратор страницы. За сутки эти кадры собрали почти 50 тысяч просмотров, 1,6 тысяч лайков и больше тысячи ретвитов.

Пользователей сети рассмешило увиденное, однако большинству из них стало жаль черепаху. "Этот кот – идиот", "Бедная черепаха", "Кто-нибудь, нужно предотвратить это хулиганство", "Спасите черепаху, прошу!", "Черепах сейчас лопнет", "Я не могу на это смотреть без слез", – пишут юзеры в комментариях под видео.

Ранее "Сегодня" писали об администраторе Twitter-аккаунта RelaxMyCat, который опубликовал забавное видео, на котором пара котов вытаскивает еду из холодильника, пока хозяина нет рядом. "Они знают, где хорошая еда", – написал автор поста под роликом.

Кроме этого, на популярной платформе Reddit пользователь под ником Despisesunrise разместил фотографию, на которой показана забавная реакция кота на отражение в увеличительном зеркале ванной комнаты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram