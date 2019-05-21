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Католическая Троица 2019: дата, значение и традиции

Когда Троица 2019 у западных христиан и чем она отличается от православной

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 21:06
Католическая Троица
Католическая Троица
Фото: Pixabay

В июне у православных и католиков наступает Троица. Это один из главных христианских праздников у восточных и западных христиан, установленный в честь сошествия на апостолов Святого Духа. Однако эти праздники в разных конфессиях имеют отличия. К примеру, даты празднования и некоторые традиции у них различны. Когда отмечается католическая Троица, какие традиции соблюдаются, и в чем отличие от православной, узнайте в нашей статье.

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Какого числа празднуется католическая Троица 2019

На какое число выпадает Троица католическая 2019 года, непосредственно зависит от даты Пасхи, которая у западных христиан отмечалась 21 апреля, на неделю раньше, чем у православных. Соответственно, католическая Троица в 2019 году будет праздноваться 9 июня.

В чем отличие празднования католической Троицы от православной

В католической церкви, в отличие от православия, все праздники разделены, и день сошествия Святого Духа включен в цикл Пятидесятницы. Так на 50-й день после Пасхи отмечается Сошествие Святого Духа или Пятидесятница, а вот Троица наступает через неделю, в следующее воскресенье. Далее на 11-й день по Пятидесятнице следует праздник Тела и Крови Христовых. На 19-й день по Пятидесятнице наступает праздник Пресвятого Сердца Иисуса. И завершает цикл на 20-й день по Пятидесятнице праздник Непорочного Сердца Девы Марии.

А вот у восточных христиан Сошествие Святого Духа и Пресвятая Троица совмещены в один праздник.

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Католическая Троица: значение дня

Троица в представлении западных христиан – это Бог, сущность которого едина, но Его бытие есть личностное отношение трех ипостасей: Отца как безначального Первоначала, Сына как абсолютного Смысла, воплотившегося в Иисусе Христе, и Святого Духа – животворящего Начала, которое исходит от Первой и Второй ипостасей.

На 50-й день после Пасхи на апостолов в свете и сиянии сошел Святой Дух, наделяя их благодатью, озарением, а также возможностью говорить на разных языках земли, чтобы донести до всех людей Слово Божие. Огонь же символизирует силу, которая очищает души от грехов, освящает и согревает их.

Католическая Троица 2019: традиции праздника

Согласно традициям западных христиан на все праздники цикла Пятидесятницы священнослужители облачаются в красные одежды цвета огненных языков. Благодаря этому обряду католическая Троица даже получила название Красной Пасхи. А вот на Троицу они переодеваются в белые одеяния.

В процессе Богослужения в храме располагаются святые дары. Каждая страна соблюдает свои традиции празднования Троицы. К примеру, в Итальянских храмах в память о чудесном схождения огненных языков разбрасывают лепестки роз. Во Франции на Троицу трубят в трубы, символизируя звуки ветра в день Сошествия Святого духа. А в Англии в этот период проводятся церковные шествия и Духовские ярмарки.

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники.

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