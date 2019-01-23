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Ждем цыпленка: яйцо-рекордсмен "похвасталось" новой трещиной

Новый снимок набрал больше четырех миллионов «лайков»

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:06
Яйцо-рекордсмен трещит Фото: pixabay
Яйцо-рекордсмен трещит
Фото: pixabay

Известное на весь мир куриное яйцо, которое стало рекордсменом в Instagram по количеству "лайков", продолжает трескаться. Новый снимок на странице world_record_egg набрал больше четырех миллионов "лайков" и тысячи комментариев.

Первый снимок яйца, который появился в соцсети 4 января, набрал к настоящему моменту 50,6 миллионов отметок "нравится". Это фото стало самым популярным в истории Instagram. Предыдущим рекордсменом являлось изображение дочери звезды реалити-шоу Кайли Дженнер, набравшее более 18 миллионов "лайков".

Авторы канала никак не объясняют, почему яйцо разрушается. "Кажется, мы ждем цыпленка", "Что-то медленно оно трещит", "Ждем появления новой жизни", "Ура, скоро будет пополнение в семействе", – пишут юзеры под фотографией.

 

INSTAGRAM

 

 

Напомним, в небольшом австралийском городке Кейри семья фермеров Стокман обнаружила куриное яйцо, размеры которого раза в три превышают привычные.  Также сайт "Сегодня" писал, что в сети набирает популярности видео, на котором маленькая девочка показывает интересный трюк. Она впечатлила родных фокусом с тремя яйцами, которые непонятным образом "перемещаются" из одной емкости в другую.

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Источник: Сегодня
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