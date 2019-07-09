Кендалл Дженнер в купальнике повторила нашумевший фокус с бутылкой: видео

Самая высокооплачиваемая модель современности поддержала флешмоб Bottle Cap Challenge

Знаменитости со всего мира продолжают участвовать в нашумевшем челлендже, суть которого заключается в том, чтобы открутить ногой крышку на бутылке. В этот раз флешмоб Bottle Cap Challenge поддержала самая высокооплачиваемая модель современности Кендалл Дженнер. Девушка в салатном купальнике смогла повторила трюк, едучи на водном скутере. Соответствующее видео появилось на официальной странице Дженнер в Instagram.



8 Июл 2019 в 1:24 PDT INSTAGRAM (@kendalljenner)

Как можно увидеть на видеозаписи, модель стала на одну сторону транспортного средства и отвела назад прямую ногу. На замедленной съемке можно детально рассмотреть, как Дженнер проезжает мимо бутылки, которую кто-то держит в руке, и откручивает крышку ногой прямо на ходу. Ролик уже собрал больше 17,5 миллиона просмотров.

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