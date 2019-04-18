Кенгуру атаковал девушек в купальниках: забавное видео

Курьезный инцидент попал на видео в одном из австралийских городов

Кенгуру напал на девушек в Австралии Фото: Pixabay

В австралийском городе Хеленсвейл, штат Квинсленд, дикий кенгуру прискакал на фотосъемку и прогнал моделей. Видео происшествия опубликовал UPI.

Судя по ролику, бегством спасались не менее шести девушек в бикини. Одна из них успела запрыгнуть в бассейн. Две другие намеревались последовать за ней, но приближение животного вынудило их изменить свои планы.

Вторая камера видеонаблюдения сняла моделей, скопившихся возле ограды. При виде кенгуру одна из них перемахнула через забор, а другая выбежала через калитку. Еще несколько девушек остались внутри наедине с сумчатым. Отмечается, что никто из них не пострадал.

Напомним, австралийцев напугал мускулистый кенгуру-переросток. Кенгуру с невероятными накачанными формами был замечен в реке Маргарет западной части Австралии. Несколько фотографий появились в сети Facebook, после чего стали вирусными.

Ранее мы также сообщали, что в Харькове появилась парочка кенгуру Беннетта и самец рыжего кенгуру. Сумчатые гости переехали в региональный экопарк из частного зоопарка. Животные прошли все обязательные процедуры и сейчас осваиваются на новом месте.

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