Кенгуру подрался с гигантским сородичем: курьезное видео

Очевидцем произошедшего оказался сотрудник приюта для диких зверей

Кенгуру схлестнулся в драке и попали на видео Фото: Austin Elder / Unsplash

21 ноября в приюте для диких зверей австралийского штата Новый Южный Уэльс два кенгуру подрались на глазах у сородичей. Очевидцем произошедшего оказался сотрудник приюта, который держал ситуацию под контролем, сообщает таблоид Daily Mail.

"Мой большой мальчик по кличке Бу, тот, что с красноватой расцветкой, играет с крайне дерзким молодым противником. Они не хотят сделать друг другу больно, просто резвятся. Бу мог бы при желании сильно его поколотить, но у него добрая душа", – рассказал автор видео.

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Большие рыжие кенгуру распространены по всему континенту Австралия, за исключением плодородных областей на юге, восточного побережья, западных пустынных районов и тропических лесов на севере. Они имеют длинные, заостренные уши и широкую морду. Взрослые самцы достигают 1,4 метра в длину и весят до 85 килограммов, а самки вырастают до 1,1 метра и 35 килограммов. Средняя продолжительность жизни большого рыжего кенгуру – 18-22 года.

Напомним, австралийцев напугал мускулистый кенгуру-переросток. Животное с невероятными накачанными формами было замечено в реке Маргарет западной части Австралии. Несколько фотографий появились в сети Facebook, после чего они стали вирусными.

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