Кетогенная диета помогла мужчине сбросить 150 килограммов: фото

Американец отметил, что похудение помогло ему поверить в себя

Майк Горман Фото: heraldpublicist

Благодаря кетогенной диете житель США Майк Горман без вредя для здоровья похудел на 150 килограммов. Мужчина употреблял больше жирной пищи и белка, но мало углеводов. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Американец также начал ходить в спортзал и сократил потребление калорий до 2,5 тысячи в день. Сейчас его вес составляет 89 килограммов. Мужчина отметил, что похудение помогло ему поверить в себя.

Проблемы с питанием и ожирением у Гормана были еще с детства. Когда в десятилетнем возрасте его родители развелись, он начал заедать стресс – употреблял более 20 тыс. калорий в день. Питался преимущественно пончиками, чизбургерами, а также другой жирной и калорийной пищей, из-за чего его вес увеличился до 246 килограммов.

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Мужчина неоднократно пытался похудеть и даже достиг отметки в 95 килограммов к 40-летию, но в итоге снова располнел. В 2017 году Майк Горман сел на кетогенную диету и занялся спортом, именно это помогло ему кардинально изменить свою жизнь.

Майк Горман Фото: heraldpublicist Майк Горман Фото: heraldpublicist Майк Горман Фото: heraldpublicist Майк Горман Фото: heraldpublicist Майк Горман Фото: heraldpublicist Майк Горман Фото: heraldpublicist Майк Горман Фото: heraldpublicist Майк Горман Фото: heraldpublicist 1/8

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