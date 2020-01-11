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"Кхалиси независимости": реакция Сети на уход Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Герцог и герцогиня Сассекские собираются найти для себя "новую прогрессивную роль внутри института" монархии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:58
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри и его жена Меган Маркл (герцог и герцогиня Сассекские) объявили об отказе от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и связанных с ним привилегий. Они планируют самостоятельно себя обеспечивать и жить на два дома – в Великобритании и США.

Гарри и Меган сообщили, что собираются найти для себя "новую прогрессивную роль внутри института" монархии. При этом супруги отметили, что продолжат оказывать "полноценную поддержку" Елизавете II и выполнять свои обязанности перед королевой, страной и организациями, которые они патронируют.

Более детально о заявлении Меган Маркл и принца Гарри отделиться от семьи узнайте в сюжете:

Инсайдеры уверяют: герцог и герцогиня Сассекские изрядно огорчили 93-летнюю королеву. А вот пользователи Сети обрадовались и поддержали их, а также запустили хэштег #Megxit – по аналогии с "Брекзитом".

"Меган из дома Марклов, именуемая первой. Герцогиня Сассекская. Королева финансово независимого и рабочего класса. Кхалиси независимости, разрушительница оков и матерь благотворительности".

"Теперь, когда Гарри и Меган заявили, что хотят сами зарабатывать себе на жизнь, Меган сможет пройти кастинг на роль самой себя в „Короне".

"Что прямо сейчас происходит в кабинете сценаристов „Короны""

"Меган и Гарри покидают пыльный дворец".

"Леди Диана с небес смотрит на Меган Маркл после известий о Мегзите".

Актриса Эми Шумер опубликовала курьезный снимок с мужем Крисом Фишером. "Мы с Крисом официально слагаем с себя королевские обязанности и ценим вашу поддержку", – написала Эми Шумер под фото.

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The New York Post вышла с такой карикатурой. Авторы картинки показали, как они увидели жизнь герцогов Сассекских без денег, отчисленных по налогам британцев.

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Также читайте, сколько денег потеряют Меган Маркл и принц Гарри после ухода из королевской семьи.

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Источник: Сегодня
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