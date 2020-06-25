Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Киев с высоты птичьего полета: фотограф показал безумно красивые пейзажи столицы

Сегодня, 17:02

Сергей Ристенко снимал город с дрона в течение последних трех лет

Известный киевский фотограф Сергей Ристенко (Sergey Ristenko) выпустил фотоальбом KYIV. ON AIR с впечатляющими снимками столицы. Мастер снимал город с дрона в течение последних трех лет. Он утверждает, что давно хотел издать книгу и наконец-то смог реализовать эту идею.

Сергей Ристенко фотографирует Киев с высоты птичьего полета
Сергей Ристенко фотографирует Киев с высоты птичьего полета
Фото: Sergey Ristenko | Facebook

"Я люблю этот город, видел его в разное время и именно это хотел передать в книге. За каждым снимком стоит своя небольшая история с рассветом, закатом, солнцем, дождем, туманом, снегом, – пишет Ристенко на своей странице в Facebook. – Сколько километров пройдено, сколько раз, вставая до рассвета, я говорил себе: "Серега, иди спать, зачем оно тебе надо, ведь все ж нормальные люди спят", но пересиливал этот момент и выезжал полетать, поснимать, да и просто пройтись".

Читайте также:
Золотой час: правила создания "солнечных" фотографий

Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева
Фото: Sergey Ristenko | Facebook
1/20

К слову, одна из работ Сергея Ристенко входят в ТОП-25 лучших в мире по версии SkyPixel за 2018-й год. Он организовывал несколько персональных выставок, участвовал в Photo Kyiv Fair. Любит снимать пейзажи и "городскую геометрию".

Книга Сергея Ристенко уже появилась в продаже. На сайте Photo Kyiv Fair стоит 950 грн.

Смотрите видео: как работают украинские фотографы за границей

Напомним, ранее фото украинца признали лучшим на международном конкурсе. Кроме этого, "Сегодня" давали ТОП-5 советов по использованию фотографий в Instagram.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Фотограф Марина Карпий: "Я абсолютно счастливая женщина, а не просто мама" Фото украинского Розового озера попало в финал престижного конкурса Снимок пары овдовевших пингвинов неожиданно прославил фотографа Фотограф показал забавные снимки ловящих еду собак
Киев фото фотограф пейзажи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ушел из жизни легендарный Д.Шумахер: подробности трагедии
Ушел из жизни легендарный Д.Шумахер: подробности трагедии
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Трагедія в родині Віктора Павліка, син зробив зізнання
Трагедія в родині Віктора Павліка, син зробив зізнання
Опубліковано останній запис покійної зірки серіалу
Опубліковано останній запис покійної зірки серіалу "Кадетство"

Популярные статьи

Сегодня, 14:00Travel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

Сегодня, 05:55Fun

Просто волшебство: две незнакомые девушки с одинаковой внешностью встретились на пляже, фото

Вчера, 19:04Техно

Найдено доказательство существования океана глубоко под землей

Вчера, 16:09Шоу-бизнес

Обвинил в смерти парня: отец погибшей на Бали Анастасии Тропицель рассказал детали похорон

Вчера, 14:03Шоу-бизнес

Сын Виктора Павлика сделал новое заявление о своей онкологии

Вчера, 11:10Travel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

Вчера, 10:52Fun

Турист снимал свою подругу на видео и неожиданно заметил возле нее огромного хищника

Вчера, 10:44Техно

Вселенская авария: Черная дыра столкнулась с необъяснимым объектом

Вчера, 10:10Wellness

Первая помощь при отравлении едой: чего категорически нельзя делать

Вчера, 09:15Food

Как приготовить классический соус бешамель

Вчера, 06:55Fun

Мужчина сделал фото во время отдыха и удивился, когда рассмотрел фон

23 июняFun

Десятиметровый позвоночник неизвестного животного обнаружили на пляже: фото

23 июняАфиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

23 июняWellness

Инфекционист развенчал мифы про коронавирус

23 июняШоу-бизнес

"Новая я": Оля Полякова поразила кардинальной сменой имиджа

23 июняFood

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Федор Добронравов рассказал об известии из Киева
Федор Добронравов рассказал об известии из Киева
Велосипедистка дня: сочная фитнес-модель Аманда Маноэла
Велосипедистка дня: сочная фитнес-модель Аманда Маноэла
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Медики назвали самый полезный летний овощ
Медики назвали самый полезный летний овощ
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять