Киев с высоты птичьего полета: фотограф показал безумно красивые пейзажи столицы

Сергей Ристенко снимал город с дрона в течение последних трех лет

Известный киевский фотограф Сергей Ристенко (Sergey Ristenko) выпустил фотоальбом KYIV. ON AIR с впечатляющими снимками столицы. Мастер снимал город с дрона в течение последних трех лет. Он утверждает, что давно хотел издать книгу и наконец-то смог реализовать эту идею.

Сергей Ристенко фотографирует Киев с высоты птичьего полета Фото: Sergey Ristenko | Facebook

"Я люблю этот город, видел его в разное время и именно это хотел передать в книге. За каждым снимком стоит своя небольшая история с рассветом, закатом, солнцем, дождем, туманом, снегом, – пишет Ристенко на своей странице в Facebook. – Сколько километров пройдено, сколько раз, вставая до рассвета, я говорил себе: "Серега, иди спать, зачем оно тебе надо, ведь все ж нормальные люди спят", но пересиливал этот момент и выезжал полетать, поснимать, да и просто пройтись".

Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook Сергей Ристенко выпустил фотоальбом с потрясающими пейзажами Киева Фото: Sergey Ristenko | Facebook 1/20

К слову, одна из работ Сергея Ристенко входят в ТОП-25 лучших в мире по версии SkyPixel за 2018-й год. Он организовывал несколько персональных выставок, участвовал в Photo Kyiv Fair. Любит снимать пейзажи и "городскую геометрию".

Книга Сергея Ристенко уже появилась в продаже. На сайте Photo Kyiv Fair стоит 950 грн.

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Напомним, ранее фото украинца признали лучшим на международном конкурсе. Кроме этого, "Сегодня" давали ТОП-5 советов по использованию фотографий в Instagram.

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