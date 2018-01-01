Китаец заплатил за несколько пирожков $23 тысячи и не заметил этого

Скорее всего, клиент перепутал стоимость пирожков с паролем от электронного кошелька

Пирожки обошлись в десятки тысяч долларов. Фото: pixabay

Неизвестный китайский клиент съел в закусочной несколько паровых пирожков баоцзы и по ошибке заплатил за них 147,3 тыс. юаней (более $23 тыс.).

Инцидент произошел 2 апреля в городе Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань. Скорее всего, клиент перепутал стоимость пирожков с паролем от электронного кошелька. Требовать свои деньги обратно он не пришел. Ошибку заметил владелец заведения Хэ Лючжу в конце месяца, когда он начал проводить месячный учет доходов.

Лючжу попросил журналистов найти покупателя, поскольку ему не дает покоя совесть, ведь такие деньги — крупная сумма даже для представителя среднего класса. Средний месячный доход его кафе, которым он владеет восемь лет, составляет 10 тыс. юаней.

Баоцзы широко распространены в китайской кухне. Их готовят из дрожжевого теста, для начинки используют свиной фарш с капустой.