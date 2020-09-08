Акулу размером с самосвал выбросило на берег: видео

Инцидент произошел в индонезийской провинции Горонтало

Огромную китовую акулу, вес которой может достигать около 20 тонн, а длина – 12 метров, спасли жители индонезийской провинции Горонтало, находящейся на острове Сулавеси. Видео, которое сняли очевидцы, опубликовал сайт Newsflare.

Семиметровая рыба, длина которой была сопоставима с самосвалом, запуталась в поставленных у берега сетях. На помощь ей пришли местные жители. Они совместными усилиями освободили акулу от пут и помогли уплыть.

Для справки: китовые акулы питаются планктоном. Эта рыба большую часть времени держится близ поверхности воды. Плавает очень медленно, обычно не быстрее 5 км/ч, и не представляет никакой опасности для человека. Зачастую она не реагирует на ныряльщиков, которые могут дотрагиваться до ее тела и даже кататься на ее спине.

Видео: Newsflash / ungurjanovic

По данным WWF, этот вид находится под угрозой исчезновения из-за спроса на мясо, плавники и жир. На китовых акул продолжают охотиться в некоторых частях Азии, в частности на Филиппинах.

Ранее "Сегодня.Lifestyle" писали о мужчине из американского штата Делавэр, который голыми руками схватил акулу и снял ее с рыболовного крючка на пляже в парке Кейп Хенлопен.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Кроме этого, мы рассказывали, как гигантская акула-людоед окружила мужчину в лодке.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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