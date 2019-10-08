Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Клона Анджелины Джоли бросили за решетку: фото

Девушку обвинили в кощунстве, оскорблении действующего кодекса страны и призывах к насилию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10

В Иране арестовали звезду Instagram 22-летнюю Сахар Табар, которая регулярно рассказывала в сети о своем трудном пути к внешней схожести с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

Девушка сделала себе впалые щеки, задранный кончик носа и пухлые губы, а также слишком выделила глаза. Благодаря своему экстравагантному виду Сахар начала стремительно набирать подписчиков в Instagram.

Сахар Табар
Фото: instagram.com/sahartabar_official
Сахар Табар
Фото: instagram.com/sahartabar_official
Сахар Табар
Фото: instagram.com/sahartabar_official
Сахар Табар
Фото: instagram.com/sahartabar_official
Сахар Табар
Фото: instagram.com/sahartabar_official
Сахар Табар
Фото: instagram.com/sahartabar_official
1/6

Только сейчас иранка призналась, что ее внешность – это не результат многочисленных операций, а "чудеса" макияжа и цифрового редактирования фото. Правоохранители арестовали Табар после того, как представители общественности подали на нее жалобу. Сахар обвинили в кощунстве, оскорблении действующего кодекса страны, призывах к насилию и совершению коррупции.

"У меня не было никакого интереса быть похожей на Джоли, я хотела иметь вид, как у персонажа из мультфильма "Труп невесты", – объяснила Табар.

Страницу девушки уже удалили из Instagram.

Напомним, ранее мы писали, что Сахар Табар вела свою страничку в Instagram, на которой делилась результатами усилий по превращению в двойника Анджелины.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Мужчина встретил на свадьбе своего «клона»: появилось видео Как две капли: Рианна показала свою маленькую копию Зомби-клон Анджелины Джоли напугала сеть своей внешностью "Зомби-копия" Анджелины Джоли показала на фото, во что превратилось ее лицо
фото видео Иран клон Анджелина Джоли невероятное
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Зачем пить воду с лимоном по утрам
Зачем пить воду с лимоном по утрам
У дочери Марка Захарова случилась истерика на похоронах отца
У дочери Марка Захарова случилась истерика на похоронах отца
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які зраджують абсолютно всіх
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які зраджують абсолютно всіх
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать

Популярные статьи

Вчера, 14:43Fun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

Вчера, 14:01Шоу-бизнес

Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

Вчера, 13:27Fun

Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами

Вчера, 11:58Шоу-бизнес

ТОП-10 звезд, которые сделали пластические операции

Вчера, 11:24Fun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

Вчера, 10:34Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Вчера, 08:22Fun

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

6 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 октябряШоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

6 октябряEvents

Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

6 октябряАфиша

На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

6 октябряТехно

Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром

6 октябряFun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

6 октябряШоу-бизнес

Страстная Даша Астафьева обнажилась перед камерой

6 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

5 октябряШоу-бизнес

Джамала обнажила стальной пресс и рассказала о краже

Новости партнеров

К дому частично парализованной Бочкаревой вызвали скорую
К дому частично парализованной Бочкаревой вызвали скорую
Вдова Видова рассказала, как уходил из жизни советский актер
Вдова Видова рассказала, как уходил из жизни советский актер
41-летняя Лорак в день рождения поделилась фото в мини-платье
41-летняя Лорак в день рождения поделилась фото в мини-платье
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Довлатова о Заворотнюк: «Все, что говорилось раньше - вранье»
Довлатова о Заворотнюк: «Все, что говорилось раньше - вранье»
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Нейрохирург не дал умирающей Заворотнюк шансов на выздоровление
Нейрохирург не дал умирающей Заворотнюк шансов на выздоровление