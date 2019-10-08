Клона Анджелины Джоли бросили за решетку: фото

Девушку обвинили в кощунстве, оскорблении действующего кодекса страны и призывах к насилию

В Иране арестовали звезду Instagram 22-летнюю Сахар Табар, которая регулярно рассказывала в сети о своем трудном пути к внешней схожести с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

Девушка сделала себе впалые щеки, задранный кончик носа и пухлые губы, а также слишком выделила глаза. Благодаря своему экстравагантному виду Сахар начала стремительно набирать подписчиков в Instagram.

Сахар Табар Фото: instagram.com/sahartabar_official Сахар Табар Фото: instagram.com/sahartabar_official Сахар Табар Фото: instagram.com/sahartabar_official Сахар Табар Фото: instagram.com/sahartabar_official Сахар Табар Фото: instagram.com/sahartabar_official Сахар Табар Фото: instagram.com/sahartabar_official 1/6

Только сейчас иранка призналась, что ее внешность – это не результат многочисленных операций, а "чудеса" макияжа и цифрового редактирования фото. Правоохранители арестовали Табар после того, как представители общественности подали на нее жалобу. Сахар обвинили в кощунстве, оскорблении действующего кодекса страны, призывах к насилию и совершению коррупции.

"У меня не было никакого интереса быть похожей на Джоли, я хотела иметь вид, как у персонажа из мультфильма "Труп невесты", – объяснила Табар.

Страницу девушки уже удалили из Instagram.

Напомним, ранее мы писали, что Сахар Табар вела свою страничку в Instagram, на которой делилась результатами усилий по превращению в двойника Анджелины.

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