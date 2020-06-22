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Коала и вомбат неожиданно подружились на карантине: забавные фото

Сегодня, 11:58

Животных на период уборки поместили в одну клетку

Коала по кличке Эльза и вомбат Хоуп подружились, пока Австралийский парк рептилий (Australian Reptile Park) был закрыт для посетителей из-за карантина. Заведение находится в Сомерсби (Новый Южный Уэльс) в 50 километрах от Сиднея.

Эльза родилась в Австралийском парке рептилий, а вот Хоупа туда привезли спасатели. По словам работников парка, вомбат и коала относятся к похожим видам – оба травоядные, сумчатые, ведут ночной образ жизни. Однако есть и различия, например, коала использует когти для того, чтобы цепляться за деревья, а вомбат, чтобы рыть землю.

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Хоуп и Эльза стали друзьями после того, как на время уборки их поместили в одну клетку, утверждает сотрудник Австралийского парка рептилий Дэн Рамси (Dan Rumsey).

Публикация от Australian Reptile Park (@australianreptilepark)

"В апреле и мае Австралийский парк рептилий был временно закрыт из-за коронавируса. За это время Хоуп и Эльза стали близкими друзьями, животным не потребовалось для этого много времени", – рассказывает Дэн Рамси в комментарии развлекательному порталу Bored Panda.

Напомним, "Сегодня" также писали о щенке чихуахуа Ланди, который подружился с голубем по кличке Герман. Фотографии собаки и птицы во время совместной игры опубликовали на странице питомника The Mia Foundation в Facebook. Кроме этого, мы рассказывали о приюте для бездомных животных The Pet and Wildlife Rescue, который опубликовал на своей странице в Facebook фотографии собаки, которая согрела на улице пятерых черных котят.

Смотрите видео: в Австралии можно увидеть экзотическую фауну

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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