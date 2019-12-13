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Кобра с редкой мутацией удивила работника лесного хозяйства: фото

Аномальное отклонение могло произойти из-за воздействия факторов окружающей среды, говорит эксперт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:54
Индиец нашел кобру с двумя головами Фото: James Wainscoat / Unsplash
Индиец нашел кобру с двумя головами
Фото: James Wainscoat / Unsplash

Герпетолога Каустава Чакраборти из лесного хозяйства в индийской деревне Экаруки на северо-востоке штата Западная Бенгалия удивила двуглавая моноклевая кобра, которую он обнаружил несколько дней назад. Предположительно, эта особь имеет две головы из-за неправильного разделения эмбриона или из-за воздействия факторов окружающей среды, сообщает издание Daily Star.

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Змее с редкой мутацией гораздо сложнее выжить в дикой природе, чем ее нормальным сородичам – в неволе и под присмотром экспертов кобра прожила бы дольше, утверждает Каустав Чакраборти. Эксперт добавил, что местные жители, верящие в магическую силу двуглавой змеи, отказались отдавать ее команде сотрудников департамента.

Моноклевая кобра обитает на западе Индии, в Китае, Вьетнаме, Камбодже, Бангладеш, Бутане, Мьянме, Лаосе, Непале и Таиланде. Ее длина 120-150 см. Окраска очень изменчива – от желтой и кремово-серой до чисто черной. Это агрессивная змея, обладающая очень токсичным ядом. Одного укуса достаточно, чтобы убить 20 человек или одного слона. Питается в природе мелкими млекопитающими, земноводными, птицами и рептилиями.

Напомним, ранее "Сегодня" уже писали о подобном случае в США, где родилась двухголовая змея с двумя сердцами.

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