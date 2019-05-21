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Когда День Киева 2019: история и мероприятия праздника

Узнайте, когда состоится празднование Дня Киева в 2019 году и какие мероприятия стоит посетить

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:25
День Киева
День Киева
Фото: Pixabay

День Киева — праздник, который можно назвать именинами города. Он посвящен его дню рождения. Ежегодно День Киева проводится в последнее воскресенье мая, и в 2019 году выпадает на 26-е число. В этом году Киев отмечает свое 1537-летие.

Смотрите видео о том, как в Киеве прошел благотворительный аукцион:

День Киева: история праздника

Впервые празднование Дня Киева произошло в мае 1982 года. Тогда праздник был приурочен к знаковому 1500-летнему юбилею города.

Идею праздника предложил действовавший тогда городской голова Валерий Згурский. А с 1987 года День Киева стал официальным праздником. И отмечать его начали в последнее весеннее воскресенье по инициативе журналиста Вячеслава Лашука.

Хоть праздник и называется "День Киева", но обычно он не ограничивается лишь одним днем, а растягивается на несколько дней. И часто в разные годы этот праздник совпадает с последними звонками в школах столицы. Так что поводов для празднования и у детей, и у взрослых предостаточно.

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День Киева: традиции празднования

Традиционно в День Киева организуются многие развлечения для жителей и гостей столицы, проводятся разнообразные массовые мероприятия, концерты, спортивные состязания и показательные выступления, в том числе парусная регата, велопробег, фестиваль воздушных змеев, выставки цветов, а также самое массовое спортивно-благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами". А завершается День Киева праздничными фейерверками.

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Ранее мы рассказывали, куда пойти на День Киева 2019: афиша мероприятий.

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