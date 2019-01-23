Когда Масленица в 2019 году: дата, история и традиции праздника

Узнайте дату Масленицы в 2019 году и готовьтесь встречать гостей с блинами

Масленица 2019 Фото: Depositphotos

Масленица – древний славянский народный праздник, наступающий в конце зимы, который посвящен пробуждению от зимней спячки, смотринам, сватовству, теплому весеннему солнышку и отмечается в момент встречи зимы с весной.

Когда Масленица в 2019 году?

Каждый год Масленица приходит в разные дни, потому что праздник не имеет фиксированной даты, а всецело зависит от празднования Воскресения Христова. Масленица отмечается за неделю до Великого поста, который, в свою очередь, начинается за 7 недель до Пасхи.

В 2019 году православная Пасха празднуется 28 апреля. Великий пост начинается 11 марта. Соответственно Масленица 2019 придет 4 марта и продлится всю неделю, до 10-го числа, завершаясь Прощеным Воскресеньем.

История и традиции празднования Масленицы

Масленица – это один из самых долгожданных и продолжительных праздников, который длится целую неделю. Люди издавна верили, что если на Масленицу погулять широко и раздольно, тогда и год будет удачным, и не придется жить в беде и печали.

Вся масленичная неделя еще называется Сырной неделей или мясопустной седмицей. Дело в том, что Масленица – это подготовительный этап к Великому посту, когда мясо есть уже нельзя, а вот сыр, яйца и молоко – как раз главные продукты, из которых можно готовить угощения на Масленицу.

Главный символ Масленицы – это, конечно же, блины. Круглые, румяные, горячие с пылу с жару, блины символизируют солнце. На блины приглашают гостей и сами ходят в гости. Подаются блины с самыми разнообразными начинками. Первый блин по традиции отдавался нищим для поминания усопших.

Что готовить на Масленицу Фото: ru.depositphotos.com

Помимо блинов на Масленицу принято готовить оладьи, пироги, вареники, сырники, пампушки, булочки и другую выпечку. А в Прощеное воскресенье, последний день перед Великим постом, главное блюдо на столе – яичница.

Масленица знаменита веселыми и шумными народными гуляниями, сытными и вкусными застольями, играми, песнями, катаниями с ледяных горок на санях, прыжками через костер и сжиганием символического соломенного чучела зимы. Эти традиции Масленицы дошли до нас еще с языческих времен, когда праздник означал поклонение Солнцу и по дате совпадал с днем весеннего равноденствия.

С приходом христианства церковь сохранила этот древний обычай встречи весны, но приурочила его к началу Великого поста.

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