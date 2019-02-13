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Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Великий пост 2019: когда начинается, сколько длится и что можно есть по дням

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:33
Когда начинается Великий пост в 2019 году
Когда начинается Великий пост в 2019 году
Фото: Pixabay

Узнайте, когда начинается Великий пост 2019, чтобы вовремя сориентироваться и заранее спланировать свое меню, если вы или кто-то из членов вашей семьи собирается поститься в этом году.

Мы расскажем о дате Великого поста в 2019 году, когда он начинается и заканчивается, а также о продуктах и основных правилах питания в этот период.

Когда начинается и заканчивается Великий пост 2019

Великий пост – это самый значимый, строгий и продолжительный пост в году. Дата начала Великого поста всецело зависит от празднования Пасхи, которая является переходящим праздником. А потому и сам пост также не имеет фиксированной даты и каждый год может выпадать на разные дни и даже месяцы.

Великий пост начинается за семь недель до Пасхи. И поскольку в 2019 году православная Пасха приходится на воскресенье, 28 апреля, значит, Великий пост начинается в понедельник, 11 марта, а заканчивается в субботу, 27 апреля, накануне Пасхи.

Это самый серьезный и продолжительный пост, в течение которого верующие проводят время в молитвах и размышлениях над жизнью, а также занимаются духовным и физическим очищением, ограничивая себя в еде, развлечениях, поведении.

Великий пост в 2019 году: правила питания и запреты в еде

Когда начинается Великий пост в 2019 году Фото из открытых источников
Когда начинается Великий пост в 2019 году Фото из открытых источников

Такой длительный и тяжелый период Великого поста предназначен для подготовки верующих к празднованию Пасхи. Он проводится в молитвах, раскаянии, воспоминаниях смерти и воскресения Христа. Также во время Великого поста существует строгое ограничение на потребляемые продукты.

Пост подразумевает полный отказ от мяса, мясных продуктов, яиц, молока и молочных продуктов. Кроме того, во многие дни Великого поста ограничение накладывается на рыбу, растительное масло и вареную пищу. В такие дни разрешено лишь сыроядение.

В первую и последнюю недели Великого поста согласно церковному Уставу соблюдают самые строгие правила питания. Также есть дни, когда постящиеся ничего не едят.

По понедельникам, средам и пятницам допустимо сухоядение, которое включает хлеб, сырые и соленые овощи, зелень, фрукты, сухофрукты, орехи, мед, а из питья разрешены отвары или настои из трав, фруктов и ягод, квас.

По вторникам и четвергам можно употреблять в пищу горячее, т.е. еду, которая прошла тепловую обработку, вареную, печеную, без растительного масла.

По субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни разрешена пища с растительным маслом и вино.

7 апреля празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы, и в этот день можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу.

20 апреля – Лазарева суббота, когда также разрешено употребление рыбной икры.

21 апреля, в Вербное воскресенье можно есть рыбу.

26 апреля, Страстная пятница – в этот день нельзя ничего есть.

Чтобы во время Великого поста не навредить своему здоровью, старайтесь составить полноценное, разнообразное и правильное питание. Также, перед тем как начинать поститься, проконсультируйтесь с врачом и посоветуйтесь с духовным наставником.

Напомним, согласно православному календарю, Пасха 2019 будет праздноваться 28 апреля. Накануне завершается Великий пост, который является серьезной подготовкой для всех верующих к светлому празднику Воскресенья Христова. Великий пост 2019 длится 7 недель – с 11 марта по 27 апреля.

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Источник: Сегодня
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