Если нечего показать: 14 забавных случаев, когда фотошоп решает все

Калоб Кастельон создает интересные снимки на фоне банальных вещей

Фотограф Калоб Кастельон создает невероятные снимки с помощью фотошопа Фото: instagram.com/calop_

Фотограф Калоб Кастельон из Калифорнии (США) создает невероятные снимки, используя весьма банальные интерьеры и вещи. Многие из нас, увидев эти работы, вспомнит личный опыт превращения обычного кадра в нечто удивительное. Все ради того, чтобы привлечь внимание друзей и подписчиков в социальных сетях.

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Калоб Кастельон дает нам возможность взглянуть на несовершенный мир, где модели похожи на простых людей, а окружающие их объекты выглядят как то, что есть у каждого за окном.

Работы Калоб Кастельон Фото: instagram.com/calop

Напомним, самые неудачные свадебные фото слили в сеть. Эти снимки призваны демонстрировать красоту бракосочетания, однако в реальности они выглядят довольно пугающе. Фотографии наглядно демонстрируют, что каждый представляет себе романтику момента по-своему.

Кроме этого, швецкий блогер Джоанна Олссон оконфузилась перед подписчиками, попавшись на фотошопе. "Фальшивые" фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram после поездки в Париж.

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