Кольцо с самым большим количеством бриллиантов попало в Книгу рекордов Гиннеса. Как сверкает!

Мастер назвал свое творение "Священное оружие Бога Брахмы"

Индийский ювелир создал кольцо, в которое вложил 7801 бриллиантов. Потратил на него мастер почти год, но оно того стоило, ведь украшение вошло в Книгу рекордов Гиннеса. Что означает форма кольца – далее в материале.

Мастер назвал свое творение "Священное оружие Бога Брахмы". Кольцо имеет вид редкого цветка, растущего в Гималаях, который также обладает лечебными свойствами.

Кольцо с 7801 бриллиантом вошло в Книгу рекордов Гиннеса Фото: guinnessworldrecords.com

Интересно, что само украшение было изготовлено еще в августе 2019 года, но понадобился еще год, чтобы установить подлинность бриллиантов. Теперь этот драгоценный цветок официально имеет статус "Кольца с самым большим количеством бриллиантов".

Золотое кольцо сделано в виде шестислойного цветка, где все его лепестки усеяны бриллиантами.

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