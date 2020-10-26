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Кольцо с самым большим количеством бриллиантов попало в Книгу рекордов Гиннеса. Как сверкает!

Сегодня, 17:43

Мастер назвал свое творение "Священное оружие Бога Брахмы"

Индийский ювелир создал кольцо, в которое вложил 7801 бриллиантов. Потратил на него мастер почти год, но оно того стоило, ведь украшение вошло в Книгу рекордов Гиннеса. Что означает форма кольца – далее в материале.

Мастер назвал свое творение "Священное оружие Бога Брахмы". Кольцо имеет вид редкого цветка, растущего в Гималаях, который также обладает лечебными свойствами.

Кольцо с 7801 бриллиантом вошло в Книгу рекордов Гиннеса
Кольцо с 7801 бриллиантом вошло в Книгу рекордов Гиннеса
Фото: guinnessworldrecords.com

Интересно, что само украшение было изготовлено еще в августе 2019 года, но понадобился еще год, чтобы установить подлинность бриллиантов. Теперь этот драгоценный цветок официально имеет статус "Кольца с самым большим количеством бриллиантов".

Золотое кольцо сделано в виде шестислойного цветка, где все его лепестки усеяны бриллиантами.

Тем временем "самый страшный мужчина в мире" побил два мировых рекорда.

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Источники: Сегодня , guinnessworldrecords.com
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