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Кольцо за 30 тысяч долларов случайно выбросили на свалку, а мусорщик нашел

Семья обратилась к городским властям и попросила помочь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Кольцо выбросили. Фото: facebook.com/CityofSanDiego
Кольцо выбросили. Фото: facebook.com/CityofSanDiego

В семье американцев из штата Калифорния произошел неприятный инцидент – во время уборки они случайно выбросили в мусор драгоценное кольцо с бриллиантом. Стоимость ювелирного изделия оценивают в 30 тысяч долларов. Обнаружив пропажу, люди обратились в местную коммунальную службу за помощью.

Рабочие при помощи записей GPS определили, какой именно мусоровоз заезжал в их квартал и куда он направился, а затем за считанные минуты отыскали пропажу на свалке.

"Иногда им требуется три или четыре часа, чтобы что-то найти. А иногда и вовсе ничего не получается, — заявила представительница властей Сан-Диего. — За четыре минуты отыскать кольцо за 30 тысяч — это довольно неплохо".

Напомним, уборщик нашел в мусоре невероятный "сюрприз"Как сообщают местные СМИ, полиция установила личность избавившегося от килограммовых слитков, однако его имя не раскрывается. Правоохранители сделали вывод, что владелец избавился от золота, чтобы его не поймали. В случае если золото окажется краденым или как-то связанным с преступной деятельностью, уборщик не сможет на него претендовать.

Кроме этого, мы писали о том, что маленький мальчик привел исследователей к тысячелетнему кладу. Клад с серебряными монетами и драгоценностями времен правления датского короля Харальда Гормссона был найден на восточном немецком острове в Балтийском море.

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Источник: UPI
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