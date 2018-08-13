Кольцо за 30 тысяч долларов случайно выбросили на свалку, а мусорщик нашел

Семья обратилась к городским властям и попросила помочь

Кольцо выбросили. Фото: facebook.com/CityofSanDiego

В семье американцев из штата Калифорния произошел неприятный инцидент – во время уборки они случайно выбросили в мусор драгоценное кольцо с бриллиантом. Стоимость ювелирного изделия оценивают в 30 тысяч долларов. Обнаружив пропажу, люди обратились в местную коммунальную службу за помощью.

Рабочие при помощи записей GPS определили, какой именно мусоровоз заезжал в их квартал и куда он направился, а затем за считанные минуты отыскали пропажу на свалке.

"Иногда им требуется три или четыре часа, чтобы что-то найти. А иногда и вовсе ничего не получается, — заявила представительница властей Сан-Диего. — За четыре минуты отыскать кольцо за 30 тысяч — это довольно неплохо".

Напомним, уборщик нашел в мусоре невероятный "сюрприз". Как сообщают местные СМИ, полиция установила личность избавившегося от килограммовых слитков, однако его имя не раскрывается. Правоохранители сделали вывод, что владелец избавился от золота, чтобы его не поймали. В случае если золото окажется краденым или как-то связанным с преступной деятельностью, уборщик не сможет на него претендовать.

Кроме этого, мы писали о том, что маленький мальчик привел исследователей к тысячелетнему кладу. Клад с серебряными монетами и драгоценностями времен правления датского короля Харальда Гормссона был найден на восточном немецком острове в Балтийском море.