Колумбийский пес изобрел свою валюту и запустил ее в обиход

Пес разработал гениальный план, который надолго обеспечил его вкусностями из местной палатки

Собака в процессе покупки еды. Фото: rusjev

Деньги не растут на деревьях? Скажите это колумбийскому псу по кличке Негро. Он пронюхал все принципы товарно-денежных отношений, и разработал гениальный план, который надолго обеспечил его вкусностями из местной палатки.

Чёрный пёс по кличке Негро живёт на территории студенческого кампуса Колумбийского технического института в Монтеррее. Его приютил персонал, и пёс спокойно разгуливает по всей территории.

Пес покупает еду rusjev

Студенты часто покупают печенье в местном магазине. Наблюдая за тем, как они отдают продавцу деньги, и взамен получают еду, пёс разработал хитрый план!

Однажды он подошел к прилавку, держа в зубах листочек, и всем видом требуя печенье. Как тут отказать?

Очарованные сообразительностью пса сотрудники разрешили ему "покупать" печенье не больше пары раз в день

Пес покупает еду rusjev

"Теперь он каждый день приходит за печеньем, — говорит работница магазина, — и всегда оплачивает покупки листьями".

Пес покупает еду rusjev

"При виде этой картины хочется плакать. Он нашел способ сделать так, чтобы его поняли. Негро очень умный".

О том, как и где выбирают самую некрасивую собаку мира, смотрите на видео ниже: