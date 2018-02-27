Коня Юлия из "Алеши Поповича" нашли в реальном мире: забавные фото

Сегодня, 07:32

Мужчина проезжал мимо табуна лошадей и решил сфотографировать животное

Нашли самого смешного коня. Фото: кадр из мультфильма
Нашли самого смешного коня. Фото: кадр из мультфильма

Священнослужитель 56-летний Браги Ингебергсон из исландского Рейкьявика удивил и развеселил мир странными и забавными фото жеребца.

Мужчина проезжал мимо табуна лошадей и решил сфотографировать. Одно животное начало демонстрировать странные гримасы.

Четверо других лошадей оставались равнодушными к фотографу. Пятый жеребец изображал улыбку, выставлял языка в нетипично двигал челюстями.


Нашли самого смешного коня. Фото: Instagram

Нашли самого смешного коня. Фото: Instagram

Нашли самого смешного коня. Фото: Instagram

Нашли самого смешного коня. Фото: Instagram

Нашли самого смешного коня. Фото: Instagram

Браги рассказывает, что любит фотографировать лошадей, но такое увидел впервые.

"Я фотографировал других лошадей. Они лежали на земле и это было красиво. А потом я обратил внимание на него. Его рот был широко открыт, будто он ко мне улыбался", – рассказывает мужчина.

Пользователи сети увидели сходство этого коня с героем популярного мультфильма "Алеша Попович и Тугарин Змей": "Это только мне он смахивает на коня Юлия из "Алеши Поповича?", "Точно, Юлий", "Ха-ха, действительно очень похож", "Забавные снимки", "Я хочу с ним сфотографироваться".

Напомним, лев с тигром напали на цирковую лошадь.

Ранее мы писали, что двух львов застукали в объятиях на глазах у самкиФотограф Русс Бриджес из Ротерема запечатлел эту необычную ситуацию на фото.

Смотрите видео: в заповедном парке Одессы процветает браконьерство и незаконные застройки
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Автор:

Владимир Грисюк

Источник:

"Сегодня"

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