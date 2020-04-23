Коньяк для инфицированных коронавирусом: в Кении приняли необычное решение
Маленькие бутылки спиртного включены в качестве "дезинфицирующего средства для горла"
Жителям Кении будут раздавать коньяк Hennessy "для борьбы с коронавирусом". Губернатор Найроби Майк Сонко заявил, что в наборы с продовольственной помощью, которые жителям раздают из-за пандемии коронавируса, помимо еды и средств защиты, включена бутылка этого алкоголя. Об этом сообщает CNN.
По словам Сонко, маленькие бутылки коньяка включены в качестве "дезинфицирующего средства для горла".
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"Я думаю, что из исследований, проведенных Всемирной организацией здравоохранения и различными организациями, можно сделать вывод, что алкоголь играет важную роль в уничтожении коронавируса", – сказал он.
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Напомним, чтобы не подхватить COVID-19, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
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