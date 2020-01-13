Королева красоты упала на сцене в прямом эфире: видео

Спускаясь по лестнице, девушка споткнулась

Селин Ван Уйтсел Фото: twitter.com/RTLplay

23-летняя Селин Ван Уйтсел, выпускница юридического вуза и победительница конкурса "Мисс Бельгия 2020", в прямом эфире упала на сцене и потеряла бюстгальтер. Пользователи посмотрели размещенное в соцсетях видео 27 тысяч раз. Об этом сообщает The Mirror.

Как пишет издание, девушка выходила получать титул "Мисс Бельгия 2020". Спускаясь по лестнице, она споткнулась и упала. В этот момент ее бюстгальтер без бретелек соскочил. К слову, церемония транслировалась в прямом эфире.

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Однако Ван Уйтсел не растерялась. Модель сделала вид, что ничего не произошло, поднялась и пошла дальше. "Сегодня я – лучший пример того, что в жизни нужно просто подняться, если ты упал", – заявила она.

Напомним, девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты в США. Кроме этого, мы писали, что финалистка конкурса красоты призналась, что она – мужчина.

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