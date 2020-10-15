Коронавирусное ноу-хау. Рок-группа отыграла концерт со зрителями в резиновых пузырях (видео)

Артисты считают, что таким образом можно обеспечить социальную дистанцию

Музыканты американской рок-группы The Flaming Lips во время концерта в своем родном городе Оклахома-сити (США) придумала необычный способ защиты от коронавируса. Они выдали каждому посетителю огромный резиновый пузырь. Артисты считают, что таким образом можно и обеспечить социальную дистанцию, и неплохо развлечься. Соответствующее видео опубликовано в Instagram.

По словам фронтмен группы Уэйна Койна, пузыри достаточно безопасные, чтобы в них можно было провести двухчасовой концерт. Проблем с дыханием не возникает.

Интересно, что The Flaming Lips активно использовали резиновые шары в качестве элемента шоу на своих концертах и раньше. Кроме того, шары показали в последнем клипе коллектива на песню Flowers of Neptune 6, а также на свадьбе фронтмена в 2019 году. Однако, оказавшись в изоляции, Койн придумал, как в новых реалиях извлечь из этого еще и пользу.

Артисты после выступления поделились роликом с концерта. На коротком видео показано, как Уэйн Койн буквально "ходил по головам".

К слову, на концерте The Flaming Lips в Оклахома-сити 12 октября было около 100 человек, хотя площадка вмещает до четырех тысяч зрителей (без шаров). В планах группы придумать, как вмещать в пузыри несколько человек, пришедших вместе.

The Flaming Lips – альтернативный музыкальный коллектив из Оклахома-Сити (США). Представители неопсиходелической сцены. Группу создал Уэйн Койн (Wayne Coyne) в 1983 году.

Напомним, ранее бизнесмен похвастался защитной маской из золота за четыре тысячи долларов.

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