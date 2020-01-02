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Короткие колядки для детей на Рождество 2020

"Сегодня" подготовили для вас самые короткие и простые тексты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Рождество 2020 отмечаем 7 января
Рождество 2020 отмечаем 7 января
Фото: Depositphotos

Рождество Христово 2020 отмечаем 7 января, во вторник. Накануне большого праздника, вечером 6 января, нас ждет Рождественский сочельник (Святвечер). Согласно традициям, после первой звезды вся семья садится ужинать за постным столом, а затем принято носить кутью крестным родителям и ходить по домам с колядками (колядки – рождественские песни, прославляющие рождение Сына Божьего – Ред.).

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

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Колядующие стучатся в каждую дверь и поют хозяевам веселые песни, в которых рассказывается о рождении Христа и воспевается тепло домашнего очага. Песни-колядки желают хозяевам радости, добра и здоровья, а также богатого урожая. В благодарность за колядование певцов принято одаривать гостинцами – деньгами и сладостями.

"Сегодня" подготовили для вас самые короткие и простые колядки на Рождество Христово 2020.

Колядки українською мовою 2020

Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця.
А без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака.
Як не дасте п'ятака, візьму бика за рога.
Не давайте копійки, бо порвуться кишеньки,
Будьте, люди, гонорові! Дайте гроші паперові.

Рождество Христово 2020 отмечаем 7 января
Рождество Христово 2020 отмечаем 7 января
Фото: etnolog.org.ua

***
Тиха ніч, свята ніч! Ясність б’є від зірниць,
Дитинонька пресвята, така ясна мов зоря,
Спочиває тихо, тихо в тихім сні. Тиха ніч, свята ніч!
Гей, зітри сльози з віч! Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов’ю спас, витай нам, святе дитя!
Свята ніч настає, ясний блиск з неба б’є.

***
Коляду для вас співаю, дай вам боже урожаю,
Щедрих нив, садів квітучих, зірку в небі на Святвечір
Для дорослих і малечі коляда моя лунає, увесь світ з Різдвом вітає.

6 января – Рождественский сочельник
6 января – Рождественский сочельник
Фото: etnolog.org.ua

***
Я – маленький пастушок
Загорнувся в кожушок
На скрипочці граю,
Вас усіх вітаю.
А ви, люди, чуйте, коляду готуйте
Яблучка, горішки дітям для потішки.

***
У Вифлеємі – в стайні на сіні – Христос родився всім на спасіння!
Люди, радійте, Христа вітайте, Божому Сину славу віддайте!
Слава на небі Богу святому, на землі спокій роду людському!

Колядки на русском языке 2020

К нам пришла коляда,
Накануне Рождества,
Ты добра нам в руку дай,
А взамен же получай,
Богатство, счастье и тепло,
Господь пошлет тебе его,
Так что щедростью задайся,
На нас ни в чем не обижайся!

***
Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И под печку котят!

Колядующие стучатся в каждую дверь и поют хозяевам веселые песни
Колядующие стучатся в каждую дверь и поют хозяевам веселые песни
Фото: etnolog.org.ua

***
Колядки для детей
Коляд, коляд, колядушек –
Хорош с медком оладушек!
А без меду – не таков,
Дайте, тетя, пирогов!

***
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!

В благодарность за колядование певцов принято одаривать гостинцами
В благодарность за колядование певцов принято одаривать гостинцами
Фото: etnolog.org.ua

***
Колядую, колядую,
Я зайду в избу любую.
Попрошу хозяйку:
Сладостей давай-ка!
И печенья, и конфет,
И с орехами щербет,
И халву, и шоколад,
Пастилу и мармелад,
Вкусное пирожное,
Сладкое мороженое.
Мы и сами будем есть,
И друг друга угощать,
А хозяйку, а хозяйку
Добрым словом поминать!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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