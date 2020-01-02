Короткие колядки для детей на Рождество 2020
"Сегодня" подготовили для вас самые короткие и простые тексты
Рождество Христово 2020 отмечаем 7 января, во вторник. Накануне большого праздника, вечером 6 января, нас ждет Рождественский сочельник (Святвечер). Согласно традициям, после первой звезды вся семья садится ужинать за постным столом, а затем принято носить кутью крестным родителям и ходить по домам с колядками (колядки – рождественские песни, прославляющие рождение Сына Божьего – Ред.).
Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:
Колядующие стучатся в каждую дверь и поют хозяевам веселые песни, в которых рассказывается о рождении Христа и воспевается тепло домашнего очага. Песни-колядки желают хозяевам радости, добра и здоровья, а также богатого урожая. В благодарность за колядование певцов принято одаривать гостинцами – деньгами и сладостями.
"Сегодня" подготовили для вас самые короткие и простые колядки на Рождество Христово 2020.
Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця.
А без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака.
Як не дасте п'ятака, візьму бика за рога.
Не давайте копійки, бо порвуться кишеньки,
Будьте, люди, гонорові! Дайте гроші паперові.
***
Тиха ніч, свята ніч! Ясність б’є від зірниць,
Дитинонька пресвята, така ясна мов зоря,
Спочиває тихо, тихо в тихім сні. Тиха ніч, свята ніч!
Гей, зітри сльози з віч! Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов’ю спас, витай нам, святе дитя!
Свята ніч настає, ясний блиск з неба б’є.
***
Коляду для вас співаю, дай вам боже урожаю,
Щедрих нив, садів квітучих, зірку в небі на Святвечір
Для дорослих і малечі коляда моя лунає, увесь світ з Різдвом вітає.
***
Я – маленький пастушок
Загорнувся в кожушок
На скрипочці граю,
Вас усіх вітаю.
А ви, люди, чуйте, коляду готуйте
Яблучка, горішки дітям для потішки.
***
У Вифлеємі – в стайні на сіні – Христос родився всім на спасіння!
Люди, радійте, Христа вітайте, Божому Сину славу віддайте!
Слава на небі Богу святому, на землі спокій роду людському!
К нам пришла коляда,
Накануне Рождества,
Ты добра нам в руку дай,
А взамен же получай,
Богатство, счастье и тепло,
Господь пошлет тебе его,
Так что щедростью задайся,
На нас ни в чем не обижайся!
***
Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И под печку котят!
***
Колядки для детей
Коляд, коляд, колядушек –
Хорош с медком оладушек!
А без меду – не таков,
Дайте, тетя, пирогов!
***
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!
***
Колядую, колядую,
Я зайду в избу любую.
Попрошу хозяйку:
Сладостей давай-ка!
И печенья, и конфет,
И с орехами щербет,
И халву, и шоколад,
Пастилу и мармелад,
Вкусное пирожное,
Сладкое мороженое.
Мы и сами будем есть,
И друг друга угощать,
А хозяйку, а хозяйку
Добрым словом поминать!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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