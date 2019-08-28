Коров со скандалом переодели в форму советских солдат: видео

Инцидент произошел на ежегодной ярмарке в российском Брянске

Российский блогер Александр Коломейцев опубликовал видео с ежегодной Свенской ярмарке в Брянске (РФ). Мужчину удивила идея сотрудников компании "ООО "Молочное" нарядить коров своего предприятия в форму солдат советской армии, чем он, собственно, и поделился с подписчиками.

Директор "Молочного" Сергей Федотов пояснил, что не видит в этом ничего ужасного. "Во время войны у нас они были в помощи, грубо говоря, население кормили. Если бы не коровы, у нас бы погибли многие люди, которым нечего было есть", – сказал Сергей Федотов.

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В Администрации Брянской области сообщили, что не имеют к этому отношения. "Ужас! Кошмар! Думаю, что волосы приделали, это не самое страшное. То, что пилотки приделали, – это кощунство! Лучше бы они не креативили", – заявили сотрудники учреждения в комментарии для издания "360".

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Напомним, ученые раскрыли тайну вымерших коров с бульдожьей мордой. Морды таких животных были приплюснутыми, но они не страдали от проблем с дыханием или приемом пищи. Также мы писали о смерти первой в мире клонированной коровы.

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