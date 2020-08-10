Коровы неожиданно ворвались в прямой эфир прогноза погоды: курьезное видео

Смешной инцидент произошел в программе "Доброе утро, Британия"

Коровы ворвались в кадр во время прямого включения ведущей прогноза погоды Лауры Тобин в программе "Доброе утро, Британия" (Good Morning Britain). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте утреннего шоу.

Отмечается, что репортаж Тобин привлек "любопытных зрителей". Одна из коров едва не сбила камеру.

"Она была очень большой! Нюхала все вокруг. Пришла, чтобы посмотреть, что происходит", – рассказывает телеведущая. Тобин при этом удалось довести включение до конца.

"Берегись быков, Лаура", "Блестящий. Лаура, у тебя лучшая в мире работа", "Чертовски весело", "Надеюсь, что ты в безопасности", "Берегись, Лаура, они могут тебя достать", – пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как в США корова самостоятельно выбралась из фургона грузовика, везшего животных на скотобойню, и сбежала.

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Кроме этого, российский блогер Александр Коломейцев опубликовал видео с ежегодной ярмарки в Брянске (РФ). Мужчину удивила идея сотрудников компании "ООО "Молочное" нарядить коров своего предприятия в форму солдат советской армии.

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