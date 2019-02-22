ФОТОФАКТ. Кошка из-за очень редкой болезни кардинально изменила окрас
У животного ветеринары диагностировали витилиго
Кошка немки по имени Николь из-за редкой болезни полностью изменила окрас. Хозяйка питомца сначала заметила белое пятнышко на мехе животного, а уже через год кошка стала практически полностью белой.
INSTAGRAM (@elli.vitiligo)
INSTAGRAM (@elli.vitiligo)
INSTAGRAM (@elli.vitiligo)
INSTAGRAM (@elli.vitiligo)
Николь рассказывает, что подобрала двух четырехмесячных котят на ферме. У животных были клещи и воспаление ушей. "Мне было больно смотреть на их страдания, и я забрала их домой", - рассказала она изданию Love Meow.
INSTAGRAM (@elli.vitiligo)
Женщине удалось выходить кошечек. Однако девять месяцев спустя на шерсти одной из них хозяйка заметила белое пятно. Ветеринары объяснили, что у Элли (кличка питомца) – витилиго, редкая кожная болезнь, связанная с нарушением пигментации.
Ветеринары утверждают, что изменение цвета шерсти не отразилось на самочувствии и характере кошки. Зато животное стало очень популярным в интернете и у него есть свой аккаунт в Instagram.
INSTAGRAM (@elli.vitiligo)
Напомним, ранее мы писали, что кошки могут переносить паразитов, которые способствуют развитию психических заболеваний, в том числе и шизофрении. Также сайт "Сегодня" сообщал, что кошки способны излечить опасную болезнь у детей.
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