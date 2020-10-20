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Кошка Лагерфельда после смерти хозяина "продает" лежанки за 159 евро: фото

Сегодня, 05:55

У питомца даже есть свой профиль в Instagram

Немецкий бренд мебели для домашних животных Lucy Balu выпустил коллаборацию с кошкой Шупетт, принадлежавшей известному дизайнеру и креативного директора Chanel Карлу Лагерфельду. Об этом сообщается на официальной странице компании Lucy Balu в Instagram.

Это лежанка Swing, выполненная в стиле гамака: она крепится на стену как полка. Купить новику можно на сайте Lucy Blau за 159 евро (вышла ограниченным тиражом в 1000 экземпляров).

Публикация от Simply beautiful cat furniture (@lucybalu)

"Мы стали первыми людьми, которым было позволено снять Шупетт у нее дома. Мы получили очень теплый прием от всех членов семьи Шупетт, несмотря на ту шумиху, которая сейчас складывается вокруг знаменитой кошки", – сказал дизайнер бренда Lucy Balu Себастьян Франк.

Публикация от Choupette Lagerfeld (@choupetteofficiel)

Напомним, Шупетт прожила у Лагерфельда восемь лет – до его смерти. В 2011 году модельер согласился присмотреть за ней, но отказался возвращать ее хозяину, когда тот вернулся из поездки. У кошки даже есть свой профиль в Instagram.

Смотрите видео: чем известен Карл Лагерфельд

К слову, известный французский модельер Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года.

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Источники: Сегодня , instagram.com/choupetteofficiel
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