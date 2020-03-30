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Кошка испортила хозяйке прямое включение: забавное видео

Смешной ролик на своей странице в Twitter опубликовала преподавательница балета Амелия Клирхарт

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:50

Из-за коронавируса преподавательнице балета Амелии Клирхарт приходится проводить свои танцевальные уроки онлайн. Девушка начала записывать соответствующее видео, однако ее кошка Аврора неожиданно захотела привлечь внимание хозяйки и испортила прямое включение. Об этом пишет таблоид BuzzFeed.

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На обнародованных в Twitter кадрах показано, как домашнее животное пытается отвлечь Амелию, путаясь в ее ногах. Девушка ловко делает танцевальные па, минуя пушистика, но кошка не сдается. Когда Аврора понимает, что ее "приемы" не работают, она неожиданно запрыгивает хозяйке прямо на руки.

"Мило, но после этого я бы не доверял кошке", "О жизни Амелии и Авроры можно написать детскую книгу", "Забавно, но так можно травмироваться", – пишут пользователи Сети в комментариях под роликом.

О том, как в Абу-Даби коты присвоили себе целый остров, смотрите на видео:

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Напомним, в интернете делятся вирусными фото с котом, который разбил фигуру персонажа японской манги. Ее сложили из 2,4 тыс. деталей. О курьезном инциденте рассказал хозяин питомца на своей странице в Facebook.

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Источник: Сегодня
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