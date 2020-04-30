"Кошка-утка" научилась жить без передних лап: хозяин питомца поделился фото и видео

Животное с необычной внешностью стало очень популярным в социальных сетях

7-месячная кошка по кличке Duck (с английского – утка) благодаря необычной внешности прославилась в интернете. У животного 161 тысяча подписчиков в Instagram. Фотографии и видео с пушистиком набирают десятки тысяч лайков и просмотров.

"У этой маленькой кошки только две задние лапки, но это не мешает ей быть классной!" – пишут юзеры.

INSTAGRAM

Дак в жизни пришлось несладко: несколько месяцев назад ее доставили в клинику для животных во Флориде (США) с искалеченными лапками. Чтобы спасти животное, ветеринары настаивали на ампутации.

INSTAGRAM

Что произошло с пушистиком – точно неизвестно. Предположительно, Дак заблудилась и спряталась в двигателе автомобиля, чтобы согреться. Когда машину завели, питомец, вероятно, был серьезно ранен.

"Я взял ее из приюта. Дак быстро приспособилась к новой жизни. Она начала самостоятельно ходить по всему дому и завела себя много друзей", – рассказывает хозяин Дак.

INSTAGRAM

Напомним, в интернете делятся вирусными фото с котом, который разбил фигуру персонажа японской манги. Ее сложили из 2,4 тыс. деталей. О курьезном инциденте рассказал хозяин питомца на своей странице в Facebook.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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