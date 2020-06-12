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Кошка выпрыгнула из окна горящего дома и стала главным мемом 2020 года

Сегодня, 10:23

Фотография домашнего любимчика стала хитом в социальных сетях

Американец из Висконсина (США) опубликовал на Reddit фотографию пожара в своем дома. На снимке запечатлен сосед мужчины, который успел вытащить из огня пса, но не знал о кошке. Несчастному животному пришлось самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации. Кажется, это лучшая иллюстрация 2020 года!

Владелец дома во время возгорания был на работе, а его жена – на прогулке с детьми. Их сосед услышал лай, забежал в горящий дом и нашел там собаку. Этот момент и сфотографировали другие соседи. Позже на фото заметили интересную деталь – выпрыгивающую из окна кошку.

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Напуганный питомец сразу куда-то убежал, полицейские нашли его лишь через несколько часов. Несмотря на подпаленные уши и сожженные усы, пушистик чувствовал себя неплохо.

Кошка спаслась от пожара и стала главным мемом 2020 года
Фото: Distriived / Reddit
Кошка спаслась от пожара и стала главным мемом 2020 года
Фото: Distriived / Reddit
Кошка спаслась от пожара и стала главным мемом 2020 года
Фото: Distriived / Reddit
Кошка спаслась от пожара и стала главным мемом 2020 года
Фото: Distriived / Reddit
Кошка спаслась от пожара и стала главным мемом 2020 года
Фото: Distriived / Reddit
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"Лучше бы мы не покупали этот чертов дом. В 2018-м у нас прорвало трубу, в 2019-м загорелся обогреватель – и вот случился масштабный пожар", – пишет владелец дома.

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Источник: Сегодня
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