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Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

Сегодня, 09:55

Курьезный случай снял на видео регистратор проезжавшей машины

Две кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на запись видеорегистратора проезжавшей машины. Ролик впервые был опубликован в социальных сетях, а затем появился на Telegram-канале Hue.

На записи показано, как кошки неспешно идут вместе с хромой собакой по ночной трассе, будто защищая ее с двух сторон от проезжающих мимо автомобилей.

Видео: Telegram-канал Hue

"Делегация целая! Глянь, они ее охраняют! Она, видимо, инвалид", – прокомментировал автор видео, ставший свидетелем происходящего. Отмечается, что ролик был снят в российском Краснодарском крае.

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Напомним, ранее кошка стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят. Подробностями невероятной истории поделились сотрудники центра Langebaan Animal Care.

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Кроме этого, "Сегодня" писали о 54-летней Трейси Аткин из британского города Долиш, которая 35 лет своей жизни проработала ипотечным брокером, однако отказалась от высокооплачиваемой должности, чтобы управлять приютом для кошек.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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