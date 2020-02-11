Косоглазый кот с необычной внешностью заработал 6 тысяч долларов: фото

Все деньги хозяйка животного отдала приютам для животных

Косоглазый кот по кличке Беларусь Фото: instagram.com/my_boy_belarus

Косоглазый кот по кличке Беларусь помогает приютам для животных в американском городе Сан-Франциско. Владелица животного по имени Рэйчел продает футболки с его мордочкой. Все заработанные деньги она отдает приютам для животных. В прошлом году необычный питомец "заработал" шесть тысяч долларов. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

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Рэйчел утверждает, что увидела объявление от одного из приютов в Facebook – кота Беларусь сдали туда из-за того, что предыдущие хозяева не смогли договориться с владельцем квартиры.

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"Когда я его увидела, я подумала, что это самый милый кот в мире. Я никогда не была любительницей кошек, но подумала, что он – идеален. Это была любовь с первого взгляда", – рассказывает она.

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Несмотря на косоглазие, которое придает мордочке Беларуси удивленное выражение, у него хорошее зрение – разве что иногда он может наступить в свою миску с водой.

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"Его любимые игрушки – это мячики, веревочки и другие предметы, на которые он может сложить лапки. Еще смешно, что он постоянно пытается закопать чашку кофе и другие „пахнущие" штуки", – рассказывает хозяйка необычного кота.

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Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о толстом коте по кличке Мангго, который прославился в Сети благодаря лишнему весу, а также писали о коте-гиганте из приюта.

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