Кот-гигант из приюта прославился на весь мир и нашел себе дом: фото

Долгое время из-за внушительных размеров пушистика никто не хотел забирать

Кот по кличке БиДжей Фото: instagram.com/chonkymrb

Огромный 12-килограммовый кот по кличке БиДжей из приюта в американской Филадельфии (США) наконец-то нашел себе дом. Ранее сотрудники заведения для бездомных животных выложили в Twitter пост о том, что питомец ищет семью. Их запись стала вирусной, собрав более 50 тысяч лайков и 14,5 тысяч ретвитов.

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По словам сотрудников приюта, желающих забрать кота было так много, что их сайт не выдержал и вышел из строя на некоторое время. Любопытно, что до этого пушистика из-за внушительных размеров никто не хотел забирать.

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"Увидел фото БиДжея через четыре часа после того, как оно было опубликовано, – рассказывает новый владелец кота. – Моя семья ни минуты не сомневалась в правильности решения забрать его! У нас впереди долгий и счастливый путь, и некоторыми воспоминаниями мы хотим поделиться с вами!".

Кот по кличке БиДжей вести 12 кг Фото: instagram.com/chonkymrb Кот по кличке БиДжей вести 12 кг Фото: instagram.com/chonkymrb Кот по кличке БиДжей вести 12 кг Фото: instagram.com/chonkymrb Кот по кличке БиДжей вести 12 кг Фото: instagram.com/chonkymrb Кот по кличке БиДжей вести 12 кг Фото: instagram.com/chonkymrb Кот по кличке БиДжей вести 12 кг Фото: instagram.com/chonkymrb Кот по кличке БиДжей вести 12 кг Фото: instagram.com/chonkymrb Кот по кличке БиДжей вести 12 кг Фото: instagram.com/chonkymrb 1/8

За жизнью пушистого гиганта в новом доме можно наблюдать, подписавшись на Instagram-аккаунт Chonkymrb.

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