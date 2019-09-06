Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кот-гигант из приюта прославился на весь мир и нашел себе дом: фото

Долгое время из-за внушительных размеров пушистика никто не хотел забирать

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:28
Кот по кличке БиДжей Фото: instagram.com/chonkymrb
Кот по кличке БиДжей
Фото: instagram.com/chonkymrb

Огромный 12-килограммовый кот по кличке БиДжей из приюта в американской Филадельфии (США) наконец-то нашел себе дом. Ранее сотрудники заведения для бездомных животных выложили в Twitter пост о том, что питомец ищет семью. Их запись стала вирусной, собрав более 50 тысяч лайков и 14,5 тысяч ретвитов.

INSTAGRAM

По словам сотрудников приюта, желающих забрать кота было так много, что их сайт не выдержал и вышел из строя на некоторое время. Любопытно, что до этого пушистика из-за внушительных размеров никто не хотел забирать.

Смотрите также видео, как лесного кота-гиганта обнаружили в Шотландии – уникальные кадры:

"Увидел фото БиДжея через четыре часа после того, как оно было опубликовано, – рассказывает новый владелец кота. – Моя семья ни минуты не сомневалась в правильности решения забрать его! У нас впереди долгий и счастливый путь, и некоторыми воспоминаниями мы хотим поделиться с вами!". 

Кот по кличке БиДжей вести 12 кг
Фото: instagram.com/chonkymrb
Кот по кличке БиДжей вести 12 кг
Фото: instagram.com/chonkymrb
Кот по кличке БиДжей вести 12 кг
Фото: instagram.com/chonkymrb
Кот по кличке БиДжей вести 12 кг
Фото: instagram.com/chonkymrb
Кот по кличке БиДжей вести 12 кг
Фото: instagram.com/chonkymrb
Кот по кличке БиДжей вести 12 кг
Фото: instagram.com/chonkymrb
Кот по кличке БиДжей вести 12 кг
Фото: instagram.com/chonkymrb
Кот по кличке БиДжей вести 12 кг
Фото: instagram.com/chonkymrb
1/8

За жизнью пушистого гиганта в новом доме можно наблюдать, подписавшись на Instagram-аккаунт Chonkymrb.

Ранее "Сегодня" писали, как в Киеве выбирали самого большого кота Украины. Кроме этого, мы рассказывали о дончанке Марии Лутай, у которой живет огромный домашний питомец

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Катающийся на черепахе кот попал на видео Забавное ограбление котами холодильника попало на видео Мир наоборот: парень показал фото "трехметровых" котов В Бельгии запретили кормить дворовых котов
фото видео США приют аномалии кот вес
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Картошка по-деревенски: сочная внутри и хрустящая снаружи
Картошка по-деревенски: сочная внутри и хрустящая снаружи
Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
Самый вкусный кляр для рыбы
Самый вкусный кляр для рыбы
Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты
Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 6 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 20:00Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 10:15Техно

Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика

Вчера, 07:22Fun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

4 сентябряТехно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

4 сентябряШоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

4 сентябряFun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

4 сентябряТехно

USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

4 сентябряАфиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

4 сентябряFun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

3 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

3 сентябряWellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

Новости партнеров

Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Запрещенные вещи при жарке рыбы
Запрещенные вещи при жарке рыбы
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток
Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток
Когда с венами проблемы. Можно ли заниматься бегом?
Когда с венами проблемы. Можно ли заниматься бегом?
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
Бег несет мужчинам большую пользу
Бег несет мужчинам большую пользу