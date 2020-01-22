Кот-гигант: питомца весом в 16 кг сняли на видео в приюте

Ветеринары прописали коту специальную диету

Кот по кличке Базука Фото: instagram.com/spcaofwakecounty

В приют для животных SPCA в американской Северной Каролине привезли 16-килограммового кота по кличке Базука. Как предположили сотрудницы учреждения, причиной ожирения питомца мог стать пожилой владелец, который, вероятно, забывал, что уже покормил животное, и делал это снова и снова.

Недавно SPCA разместил в Facebook видео, на котором упитанного кота в специальной клетке транспортируют сразу две сотрудницы приюта. Любимчика в шутку прозвали тигром.

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Ветеринары прописали коту специальную диету, с помощью которой он сбросит от 9 до 11 килограммов. Как сообщают представители приюта, 20 января Базуку забрали новые владельцы, которые будут следить за его весом.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как кота-активиста посадили в одиночную камеру за то, что он регулярно освобождал собратьев. Кроме этого, мы рассказывали о коте-гиганте из приюта, который прославился на весь мир и нашел себе дом.

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