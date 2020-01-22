Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кот-гигант: питомца весом в 16 кг сняли на видео в приюте

Ветеринары прописали коту специальную диету

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:37
Кот по кличке Базука Фото: instagram.com/spcaofwakecounty
Кот по кличке Базука
Фото: instagram.com/spcaofwakecounty

В приют для животных SPCA в американской Северной Каролине привезли 16-килограммового кота по кличке Базука. Как предположили сотрудницы учреждения, причиной ожирения питомца мог стать пожилой владелец, который, вероятно, забывал, что уже покормил животное, и делал это снова и снова.

Недавно SPCA разместил в Facebook видео, на котором упитанного кота в специальной клетке транспортируют сразу две сотрудницы приюта. Любимчика в шутку прозвали тигром.

Смотрите видео: толстый кот Виктор стал звездой интернета, обманом попав на борт самолета

Читайте также:
Кот прославился в сети благодаря лишнему весу: забавные фото

Ветеринары прописали коту специальную диету, с помощью которой он сбросит от 9 до 11 килограммов. Как сообщают представители приюта, 20 января Базуку забрали новые владельцы, которые будут следить за его весом.

INSTAGRAM

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как кота-активиста посадили в одиночную камеру за то, что он регулярно освобождал собратьев. Кроме этого, мы рассказывали о коте-гиганте из приюта, который прославился на весь мир и нашел себе дом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Толстому коту Виктору придется похудеть: правила авиаперелетов из-за него менять не будут Кот сразился с тремя койотами и прославился: курьезное видео Кот уничтожил фигурку из 2400 деталей: фото 19-летний кот вышел погулять и вернулся домой только через семь лет
видео США приют кот лишний вес
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Самая простая ленивая капуста
Самая простая ленивая капуста
Названы женские имена, которые больше всего нравятся мужчинам
Названы женские имена, которые больше всего нравятся мужчинам
Ты должна знать: 7 вещей, которые замедляют метаболизм
Ты должна знать: 7 вещей, которые замедляют метаболизм
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:17Events

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

Сегодня, 08:46Fun

22 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 16:21Fun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

Вчера, 12:40Fun

21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 11:06Fun

Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фото

Вчера, 07:18Travel

Украинский spa-курорт признан одним из лучших в Восточной Европе

20 январяШоу-бизнес

В парике: Алла Мазур показала последствия химиотерапии

20 январяСтиль

Тина Кароль очаровала поклонников новым платьем за 36 тысяч гривен

20 январяШоу-бизнес

"Буду скучать до конца моих дней": подруга Ольги Фреймут трагично погибла в ДТП

20 январяFun

День Соборности Украины 2020: дата и история праздника

20 январяFun

Фотограф показал забавные снимки ловящих еду собак

20 январяTravel

Названа лучшая в мире страна для жизни на пенсии

20 январяFun

Женщина благодаря вещему сну нашла "путь" к 100 тысячам долларов

20 январяТехно

Евросоюз хочет запретить использование главной функции iPhone

20 январяFun

20 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

19 январяFun

Крещение Гоcподне 2020: прикольные поздравления в прозе и открытки

Новости партнеров

Очень вкусные пышные дрожжевые пирожки в духовке
Очень вкусные пышные дрожжевые пирожки в духовке
Запеканка из лаваша с фаршем мясным в духовке
Запеканка из лаваша с фаршем мясным в духовке
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Потап признался, что они с Настей Каменских женаты уже давно
Потап признался, что они с Настей Каменских женаты уже давно
7 продуктов, которые помогут очистить организм после праздников
7 продуктов, которые помогут очистить организм после праздников