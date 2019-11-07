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Кот напал на копа во время интервью: забавное видео

Запись собрала больше 86 тысяч просмотров

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:27
Кот прервал интервью полицейского
Кот прервал интервью полицейского
Фото: Pixabay

На ресурсе Reddit пользователь под ником Thund3rbolt разместил курьезный ролик, на котором кот неожиданно бросается на копа. Полицейский в это время давал журналистам интервью. Запись собрала больше 86 тысяч просмотров и полторы тысячи лайков.

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На видео показано, как полицейский с серьезным видом разговаривает с журналистами. В этот момент его "атаковал" кот.

Police Officer gets attacked in the middle of an Interview from r/funny

Животное запрыгнуло полицейскому на руку, а после перебралось на плечи и четыре раза ударило его хвостом. Герой видео улыбнулся, с невозмутимым видом поздоровался с пушистиком и помог ему спрыгнуть на дорогу. Члены съемочной группы пошутили, что засняли нападение на представителя порядка.

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"А я всегда говорила, что мужчина в форме – это магнит для всех кошечек", "Может, от него просто пахло беконом?", "По-моему, это клевый кошачий штурм", – шутят пользователи сети в комментариях.

Ранее "Сегодня" писали, как бродячий кот получил престижную работу и личного спикера. Кроме этого, мы писали про кота с необычной мордой, который "запустил" собственную линию одежды.

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Источник: Сегодня
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