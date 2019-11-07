Кот напал на копа во время интервью: забавное видео

Запись собрала больше 86 тысяч просмотров

Кот прервал интервью полицейского Фото: Pixabay

На ресурсе Reddit пользователь под ником Thund3rbolt разместил курьезный ролик, на котором кот неожиданно бросается на копа. Полицейский в это время давал журналистам интервью. Запись собрала больше 86 тысяч просмотров и полторы тысячи лайков.

На видео показано, как полицейский с серьезным видом разговаривает с журналистами. В этот момент его "атаковал" кот.

Животное запрыгнуло полицейскому на руку, а после перебралось на плечи и четыре раза ударило его хвостом. Герой видео улыбнулся, с невозмутимым видом поздоровался с пушистиком и помог ему спрыгнуть на дорогу. Члены съемочной группы пошутили, что засняли нападение на представителя порядка.

Смотрите видео: в Италии кот получил огромное наследство

"А я всегда говорила, что мужчина в форме – это магнит для всех кошечек", "Может, от него просто пахло беконом?", "По-моему, это клевый кошачий штурм", – шутят пользователи сети в комментариях.

Ранее "Сегодня" писали, как бродячий кот получил престижную работу и личного спикера. Кроме этого, мы писали про кота с необычной мордой, который "запустил" собственную линию одежды.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.